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  • Betriu qualifica de «desastre» l’incendi de la Querola. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Preocupació des del comú

Betriu qualifica de «desastre» l’incendi de la Querola pel seu impacte sobre un projecte «referent per a Ordino»

Sense evacuacions durant la matinada, el cònsol ordinenc sí que apunta que «s’ha pogut preservar tot el que és el bosc i els edificis de l’entorn»

El cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, ha qualificat de «desastre» l’incendi de la Querola per la magnitud dels danys i per l’impacte sobre un projecte que considera un referent per a la parròquia. Betriu, qui s’ha desplaçat a la zona durant la matinada, ha explicat que la promoció encara es trobava dins de la llicència d’obres, sense el final d’obra formalitzat i en ple procés d’acabament. «La veritat és que l’efecte que tindrà això en una promoció, en una construcció com la Querola, per la qualitat que representava per a la parròquia d’Ordino, ho qualifiquem com un desastre», ha manifestat, tot i admetre que, sobre els habitatges que ja podien estar venuts, desconeixia si algun havia arribat realment a ser escripturat davant notari.

Així doncs, el cònsol ordinenc es trobava a la zona afectada cap a les 02.30 hores, moment en què una de les principals preocupacions era la possibilitat que les flames avancessin cap als habitatges situats per sobre de la Querola. Per aquest motiu, els Bombers van remullar la zona i van actuar, sobretot, en els dos edificis més pròxims, mentre als seus residents se’ls va demanar que es mantinguessin a l’interior fins a rebre noves indicacions: «Els vam dir que sobretot no sortissin de casa fins al pròxim avís», ha relatat Betriu, abans que l’evolució de l’incendi permetés aixecar les mesures preventives i els residents poguessin reprendre els seus desplaçaments. Tampoc va ser necessari evacuar ni buscar allotjament per a cap veí.

La preocupació també es va traslladar durant la matinada al fum que sortia de la promoció, encara que Betriu ha explicat que el vent bufava de nord i que no es va acumular una massa important sobre el nucli. En aquest sentit, als veïns dels tres edificis més pròxims se’ls va recomanar mantenir les finestres tancades, sense arribar a decretar-ne el confinament. «Sobretot era per evitar que, si en algun moment el fum anava una mica a l’alça, se’ls colés a casa», ha indicat, tot assenyalant, també, que entre les 03.00 i les 07.00 hores es va mantenir tancat el coll d’Ordino davant la possibilitat que el foc es pogués propagar cap a la part superior.

«La gent ha pogut circular bé, ha pogut aparcar, ha pogut deixar la canalla a escola», ha esmentat Betriu, qui ha agraït la intervenció dels Bombers, la Policia, els agents de Circulació i la resta dels efectius mobilitzats durant la nit: «Com a mínim, s’ha pogut controlar l’incendi dins de la promoció de la Querola». Ara, ja amb aquestes zones fora de l’abast de les flames i sense afectacions sobre la vida quotidiana, el cònsol ha centrat les conseqüències en el mateix complex i en les persones que hi havien destinat recursos. «La Querola un projecte singular, un referent de l’arquitectura i un referent per a Ordino», ha conclòs el cònsol menor ordinenc.

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