El cultiu de cànnabis medicinal a Andorra es concentrarà en un únic espai tancat i quedarà en mans d’un sol explotador

El futur cultiu de cànnabis medicinal a Andorra es concentrarà en un únic espai interior i quedarà en mans d’un sol explotador. O almenys, aquest és el model amb el qual treballa actualment l’Executiu, tal com ha avançat aquest dimarts el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, durant la presentació del Projecte de llei de modificació de la Llei d’agricultura i ramaderia: «Es fa una sola llicència per a un sol explotador i, com que és una situació terapèutica, és un cultiu indoor», ha explicat el titular de la cartera ministerial competent.
D’aquesta manera, el plantejament, ara per ara, no preveu que hi hagi plantacions de cànnabis distribuïdes al llarg del territori, sinó una producció concentrada i desenvolupada íntegrament en interior. «Aquest tipus de cultiu estarà en una situació indoor i totalment regularitzada, totalment auditada pels controls pertinents i no tindrà una replicació al conjunt del territori», ha remarcat Casal, precisant, en aquest sentit, que «estarà concentrat en un sol punt, en un edifici o en una nau totalment tancada».
«Aquest tipus de cultiu estarà en una situació indoor i totalment regularitzada, totalment auditada pels controls pertinents i no tindrà una replicació al conjunt del territori» – Guillem Casal
«Estaríem parlant de cànem lliure de substàncies psicoactives i altres usos industrials. Aquesta no és la situació que plantegem», ha puntualitzat el ministre, incidint que el projecte en què treballa l’ens governamental correspon al cànnabis destinat a usos medicinals. Tanmateix, la normativa específica que haurà de regular aquesta nova activitat encara està en procés d’elaboració, tot i que Casal ha remarcat que «tenim un esborrany bastant avançat». Així, la voluntat seria presentar el projecte de llei durant el període de sessions del Consell General que tot just enceta en unes setmanes, abans que acabi la present legislatura.
En aquest sentit, Casal també ha volgut posar en valor que «fem un pas important cap a l’arribada d’aquest nou cultiu del cànnabis, però encara queda lluny», si bé ha considerat que amb aquesta modificació legislativa «fem el pas més important». Val a dir que la futura implantació del sector es planteja mitjançant un sistema de llicències adjudicades a través d’un procés de licitació, al qual podran presentar-se els interessats que compleixin les condicions fixades per Govern. Entre els diferents elements que es valoraran, hi haurà la participació conjunta amb el sector primari a través del vehicle de representació col·lectiva previst en la modificació de la llei.
«Si es participa de la mà d’un vehicle de representació col·lectiva del sector primari rebrà una puntuació X. Si no es participa de la mà d’aquest sector aquesta puntuació no es rebrà» – Guillem Casal
Cal destacar, però, que aquesta vinculació no serà obligatòria per presentar-se al concurs, tot i que sí que permetrà obtenir una puntuació addicional: «Si es participa de la mà d’un vehicle de representació col·lectiva del sector primari rebrà una puntuació X. Si no es participa de la mà d’aquest sector aquesta puntuació no es rebrà», ha explicat el ministre, qui ha tornat a insistir que serà el resultat global de la valoració el que determinarà l’adjudicatari. Així doncs, la modificació de la llei constitueix el pas previ per disposar del vehicle jurídic amb el qual el sector primari podrà participar en el futur projecte del cànnabis, malgrat que en un inici s’havia plantejat la figura dins de la mateixa normativa: «L’estàvem encorsetant jurídicament», ha assenyalat Casal.