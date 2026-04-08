Laura Gómez Rodríguez
Fase final de les obres de rehabilitació

La inauguració del Centre Cultural Lauredià es realitzarà en dues fases amb activitats culturals i portes obertes

Cortesao confirma que la corporació comunal es troba ultimant les proves d’il·luminació de la façana per encarar la recta final de la reobertura

La parròquia de Sant Julià de Lòria reobrirà a finals de maig el Centre Cultural Lauredià amb una inauguració dividida en dues fases, la qual combinarà institucionalitat i obertura a la ciutadania. La cònsol menor, Sofia Cortesao, ha confirmat que “a finals de maig ja s’espera inaugurar” i que actualment s’estan fent “proves amb les llums de la façana”.

La primera fase es preveu que tingui lloc cap al 25 de juny amb una inauguració oficial amb autoritats, en què es posaran en funcionament l’auditori i la façana de l’equipament. Posteriorment, es duran a terme jornades de portes obertes perquè la ciutadania pugui visitar les instal·lacions. “Hi haurà dues fases d’inauguració” i “qui pugui, vingui”, ha assenyalat Cortesao, qui també ha avançat que s’hi programaran activitats culturals amb companyies teatrals ja confirmades. “Tindrem programació cultural per a tots els públics”, ha remarcat.

La reobertura arriba després de tres anys d’obres de recuperació, necessàries arran de l’incendi del novembre del 2022 que va deixar l’edifici molt malmès. Els treballs han comptat amb una inversió superior als 9 milions d’euros per part del comú, a més de les aportacions de l’asseguradora i del Govern, i han permès restituir un equipament clau per a la parròquia.

