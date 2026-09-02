La rebaixa de 15 cèntims del gasoil encara no es tradueix en un increment de clients a les benzineres del Principat

Les benzineres del Principat no han notat cap canvi després que aquest dimarts s’elevés fins als 15 cèntims la rebaixa del gasoil durant el mes de setembre per mantenir la competitivitat. Així ho han assegurat en declaracions a aquesta casa, en què apunten que el flux d’usuaris es manté igual: «No es nota res de res. Algunes persones han trucat per comprovar que realment s’han baixat els preus, però poc més», han destacat des d’Andorracing, mentre que des d’ELF ho corroboren: «Ara mateix no hi ha ningú. No es nota».
En una mateixa línia es pronuncien des d’Artal, on expliquen que, si bé han mantingut el flux de clients, uns pocs ja s’han aprofitat de la recent baixada: «Sí que és veritat que hem rebut una o dues trucades dient que es nota la baixada». Una ‘manca’ de clients, però, que des del sector condicionen a les vacances i al període estival, tal com indiquen des d’Andorracing, destacant que «les vacances sempre són així. Si ho comparem amb altres anys, és més o menys el mateix». «Hem notat que a l’agost ha baixat molta gent, però crec que ho recuperarem ara al setembre, després de les vacances», han afegit des d’Artal.
«D’aquesta manera recobrem una competitivitat que fa que venguem el que estàvem acostumats a vendre i, a més, que l’Estat recupera també una situació de recaptació normalitzada» – David Porqueres
En aquest sentit, el president de l’Associació d’Importadors de Carburants, David Porqueres, ha declarat que, tot i que reben positivament la nova rebaixa, realment només es tracta d’una extensió de l’original (la que es va aplicar el 15 de juny): «No hi ha hagut cap canvi, perquè ha sigut una continuació del que ja teníem el mes d’agost. La situació no ha canviat». Així, Porqueres ha reafirmat les ‘paraules’ de les benzineres assegurant que «ha baixat el preu, però continua tot igual», aprofitant per aclarir que la mesura aplicada al juny va ajudar a revertir un estat d’inflació en què les vendes, en comparació amb els països veïns, havien baixat.
Per altra banda, el president de l’ens ha valorat positivament la nova rebaixa, afirmant que «d’aquesta manera recobrem una competitivitat que fa que venguem el que estàvem acostumats a vendre i, a més, que l’Estat recupera també una situació de recaptació normalitzada». En aquesta línia, Porqueres ha afegit que es tracta d’una mesura que no només permet moderar la inflació dels preus dels carburants, sinó que també millora la capacitat de compra de la ciutadania, la qual retroba uns preus més econòmics. Una valoració amb la qual Artal coincideix: «Tot el que siguin ajudes considerem que és bo».
Finalment, Porqueres ha remarcat la importància de mantenir-se alerta davant dels possibles canvis futurs en els preus dels carburants per poder actuar en funció de la situació i ha recordat que encara és molt d’hora per valorar si aquestes mesures s’hauran de mantenir més enllà del 30 de setembre. «Hem d’anar seguint-ho i mantenint reunions i comunicació perquè, quan arribi l’hora, en funció del que facin els uns i els altres, nosaltres puguem ser reactius i actuar també. Queden massa dies per fer-ho bé, perquè, com sabeu, això canvia d’un dia per l’altre de manera dràstica. Per tant, ens hem d’esperar fins a finals de mes».