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  • L'ens afegeix un descompte de 10 cèntims als cinc ja previstos. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Economia
Acord assolit

L’Executiu eleva fins als 15 cèntims la rebaixa del gasoil durant el setembre per poder mantenir la competitivitat

L'ens afegeix un descompte de 10 cèntims als cinc ja previstos i impulsarà una modificació legislativa per habilitar la devolució parcial d'aquest impost

Govern aplicarà a partir d’aquest dimarts 1 de setembre i fins al dia 30 una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, la qual se sumarà als cinc cèntims de descompte que ja s’estan aplicant durant l’agost. D’aquesta manera, la reducció total per al consumidor serà de 15 cèntims per litre de gasoil durant el setembre, després de l’acord assolit entre l’Executiu i el sector importador i distribuïdor de carburants.

La decisió arriba després que el Govern anunciés a mitjan agost que estava analitzant amb els importadors l’impacte de la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil anunciada per Espanya a partir de l’1 de setembre. En aquell moment, l’Executiu va deixar oberta la possibilitat d’adoptar noves mesures per preservar la diferència de preus i la competitivitat del carburant comercialitzat al Principat.

Per fer efectiva la nova reducció, el Govern promourà una modificació de la Llei de mesures temporals per fer front a l’increment dels preus dels hidrocarburs

Per fer efectiva la nova reducció, el Govern promourà una modificació de la Llei de mesures temporals per fer front a l’increment dels preus dels hidrocarburs. El canvi permetrà habilitar la devolució parcial de 10 cèntims de l’impost especial sobre els hidrocarburs corresponent al gasoil venut durant el mes de setembre. A més, el mecanisme establert preveu que els importadors i distribuïdors puguin beneficiar-se de la devolució parcial de l’impost especial, sempre que la reducció es traslladi íntegrament al consumidor final.

En aquest sentit, val a dir que es tracta del mateix sistema que s’ha utilitzat per aplicar les rebaixes temporals dels carburants durant els darrers mesos. Tanmateix, i pel que fa a la benzina sense plom, durant el setembre es mantindrà la rebaixa prevista de cinc cèntims per litre, sense que s’hi incorpori el descompte addicional anunciat per al gasoil. Així i tot, l’ens governamental ha indicat que continuarà fent un seguiment de l’evolució dels preus dels carburants i que podrà adoptar noves mesures si ho considera necessari.

Andorra estudia com respondre a la rebaixa de 20 cèntims del gasoil a Espanya per mantenir la competitivitat

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