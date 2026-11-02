La prohibició de tenir animals als pisos, de nou sobre la taula mentre ARPA demana una nova pròrroga de la llei

A menys de 24 hores que finalitzi el termini de presentació d’esmenes al Projecte de llei de protecció i benestar dels animals, ARPA ha demanat als grups parlamentaris una nova pròrroga per «aprofundir» en les modificacions del text. La petició arriba després d’una reunió mantinguda aquest dilluns amb representants de Demòcrates, en la qual l’associació ha plantejat diversos àmbits de millora, entre els quals destaca l’eliminació de les prohibicions genèriques de tenir animals de companyia als habitatges. «No defensem una convivència sense límits, sinó que qualsevol restricció es fonamenti en les característiques de l’habitatge, el nombre d’animals, la seguretat, la salubritat o les molèsties acreditades», ha exposat l’entitat, també a través d’una carta a la qual ha tingut accés aquesta casa.
Així, ARPA defensa que les prohibicions preventives siguin substituïdes per «criteris objectius, justificats i proporcionats», i recorda que diversos països europeus i altres territoris ja disposen de mecanismes. A tall d’exemple, la carta cita els casos de França, Alemanya, Àustria, Suècia, Noruega i Anglaterra, així com regulacions de Brussel·les, Flandes, Ontario, Austràlia i Nova Zelanda, alhora que fa referència a una sentència del Tribunal Suprem espanyol del 2025 relacionada amb la resolució d’un contracte de lloguer per la presència d’animals. «La complexitat d’aquesta regulació, ja abordada en altres països, no hauria de justificar que a Andorra es continuïn permetent exclusions automàtiques sense valorar cada situació», assenyala l’entitat.
«Legislar no és confiar en el civisme de les persones, sinó establir els instruments necessaris per garantir el compliment de la llei. Sense mecanismes efectius de verificació i control, qualsevol prohibició corre el risc de quedar reduïda a una simple declaració d’intencions», defensa l’associació en relació amb el control de la cria il·legal i la procedència dels animals. En aquest sentit, des d’ARPA es proposa prohibir l’activitat comercial amb races canines que no estiguin reconegudes per la Federació Cinològica Internacional, ja que «en un país petit i fronterer com Andorra, permetre aquesta activitat sense un marc internacional de referència podria afavorir circuits de comercialització irregular i fins i tot el contraban d’animals».
És precisament en aquest punt en què l’associació diu que, en cas contrari, «seria caure en la demagògia parlar de protecció animal sense valorar les conseqüències d’aquesta activitat per al país. No es tracta només de protegir els animals, sinó també de protegir Andorra». A més, ARPA també insisteix en la necessitat d’incorporar un sistema de verificació mitjançant un codi únic, conegut com a token, per als anuncis de venda d’animals per Internet, una proposta que l’entitat ja havia plantejat durant el mes de setembre per reforçar el control de la compravenda i evitar possibles irregularitats.
Així doncs, i pel que fa a la petició de pròrroga, des d’ARPA indiquen que «aquesta ampliació permetria disposar del temps necessari per estudiar amb profunditat les aportacions presentades i afavorir una tramitació rigorosa d’una llei especialment important per al benestar animal al nostre país». Tanmateix, i en cas que els grups no considerin la proposta, l’associació els demana que presentin les esmenes necessàries per mantenir oberta la possibilitat de negociar-ne el contingut posteriorment en comissió, posant-se a disposició per aportar documentació complementària i referències legislatives internacionals. «El nostre objectiu és contribuir constructivament a una legislació rigorosa, coherent i, sobretot, aplicable i efectiva», conclouen.