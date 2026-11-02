Chalair apostarà pels vols de primera hora del matí per reduir els possibles desviaments meteorològics a l’aeroport

Govern ha adjudicat de manera definitiva les rutes aèries de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell, les quals seran operades per la companyia Chalair, ampliant d’aquesta manera les destinacions de tres a sis. La principal novetat és la connexió directa amb París a partir del gener del 2027: «Connectarem molt millor amb França, amb aquests vols de París, que ja es completen directament des del gener, i millorem l’oferta que teníem amb Espanya, amb els nostres dos veïns», ha declarat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné.
La ruta amb París es farà a l’aeroport d’Orly amb, inicialment, dues connexions setmanals, els dimarts i els dissabtes, al llarg de tot l’any. Es preveu que els vols surtin de la Seu a les 08.05 hores i arribin a l’aeroport francès a les 10.20 hores, mentre que la tornada estaria programada per a les 11.00 hores, amb aterratge a la Seu a les 13.15 hores, en uns trajectes de dues hores i quart. En aquest àmbit, el secretari ha destacat que, en cas que aquesta ruta tingui prou demanda, es plantejaria apostar per una tercera connexió: «A tots els inicis sempre és millor posar dues freqüències, perquè són línies que al principi no són econòmiques. S’han de consolidar».
«Connectarem molt millor amb França, amb aquests vols de París, que ja es completen directament des del gener, i millorem l’oferta que teníem amb Espanya» – David Forné
Pel que fa a Madrid i Palma, s’obriran dues noves connexions, una per a cada destinació, fins a arribar a un total de tres per ciutat. Tanmateix, es preveu que aquestes connexions estiguin disponibles a partir del 28 de març i del desembre del 2027, respectivament. En el cas de Palma, es tracta d’una connexió estacional, mentre que, en el de Madrid, permetria volar els dimecres, més enllà dels dies ja habilitats. Addicionalment, aquestes dues destinacions comparteixen dies d’operació, els dilluns i els divendres, ja que s’utilitza el mateix avió. El vol a la capital espanyola sortiria a les 07.30 hores, aterraria de tornada a la Seu cap a les 11.35 hores i es dirigiria cap a Palma a les 12.35 hores.
Respecte al fet que el mateix avió cobreixi les connexions amb Madrid i Palma els dilluns i divendres, Forné ha volgut tranquil·litzar els presents assegurant que el plec preveu una aeronau de substitució: «Un dels aspectes que preveia el plec és que hi hagués un avió de recovery, per dir-ho d’aquesta manera, i aquest avió se situa a unes dues hores». Així, i després d’haver fet un estudi, s’ha determinat que els millors horaris per operar aquests vols són els del matí, tot iq ue els nous horaris no evitaran tots els desviaments cap a altres aeroports: «S’ha fet una presa de dades que han definit quins serien els millors horaris per operar aquests vols. Puc assegurar que els problemes a nivell meteorològic seran inferiors al matí. Aconseguirem minimitzar aquests desviaments meteorològics, però, evidentment, no els cancel·larem tots».
Els bitllets a Palma tenen un preu de sortida previst de 55 euros, mentre que els de Madrid costaran 65 euros. París, per la seva banda, serà la destinació més cara, amb un preu de sortida d’uns 79 euros. Més enllà de les tres destinacions que entraran en funcionament a partir del gener, cal destacar que entre el 15 de juny i el 15 de setembre del 2027 també s’incorporarà una nova connexió amb Niça, amb dues freqüències setmanals, i una altra amb Lió, amb una freqüència setmanal durant el mateix període. Addicionalment, a partir de la temporada d’hivern del 2027, també es preveu incorporar Nantes, amb dues freqüències setmanals. Pel que fa a les dues destinacions que operaran a l’estiu, els horaris es definiran a partir del mes de març.
Durant la roda de premsa, el secretari també ha aprofitat per remarcar la col·laboració que Chalair i Andorra Turisme duran a terme per donar a conèixer al públic les noves connexions. El 19 de novembre es farà una presentació a París i el 23 de novembre, una jornada amb agències de viatges i empreses del país. També s’ha destacat que l’aeronau incorporarà a la cua la imatge d’Andorra, en el marc d’una acció patrocinada per Andorra Turisme, amb l’objectiu de reforçar la visibilitat del país a les diferents destinacions on operarà la companyia.
Andorra Connected
Andorra Connected, l’altra empresa que s’havia presentat al concurs, va presentar al·legacions arran de l’adjudicació provisional de les noves línies a Chalair. En aquest sentit, Forné ha afirmat que aquestes al·legacions «han estat respostes», tot remarcant que «aquesta via ja està esgotada. Si finalment pensen que s’ha de fer alguna altra via en aquest sentit, tenen tot el dret», i ha acabat advertint que «m’ho pensaria dues vegades, perquè està bastant clar. No hi ha massa més a dirimir en aquest assumpte». D’aquesta manera, Forné ha recordat que l’oferta de Chalair va ser molt més atractiva que la presentada per l’empresa andorrana.