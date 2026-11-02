El PS acusa Govern de fer una «falsa despenalització» de l’avortament i de perpetuar la desigualtat entre dones

El Partit Socialdemòcrata (PS) considera que la reforma del Codi Penal impulsada pel Govern representa una «falsa despenalització» de l’avortament, ja que elimina la responsabilitat penal de les dones, però manté la prohibició de practicar interrupcions voluntàries de l’embaràs al Principat. En aquest sentit, la presidenta del grup parlamentari, Susanna Vela, ha reconegut que deixar de castigar les dones constitueix un avenç, tot i que ha advertit que es tracta d’una «modificació estrictament penal que no transforma el model de reconeixement dels drets reproductius de les dones».
Segons ha exposat, la proposta no garanteix l’assistència sanitària, alhora que manté la criminalització dels professionals que puguin intervenir en un avortament i no reconeix l’autonomia de les dones per decidir sobre el seu propi cos. «Hi ha una diferència entre no castigar una conducta determinada i reconèixer un dret», ha remarcat en aquesta línia, plantejant dubtes sobre les garanties jurídiques dels professionals sanitaris que informin o acompanyin les dones, atès que la seva intervenció podria continuar comportant responsabilitats penals.
«La concepció que es desprèn és que no es volen reconèixer drets. És una cosa que ja forma part de la política de DA, que simplement va fent petits pedaços per quedar bé de cara a la galeria» – Gerard Alís
Un dels aspectes en què Vela ha posat més èmfasi és la desigualtat econòmica que continuarà condicionant l’accés a l’avortament. «Les persones que tinguin recursos econòmics no tindran cap dificultat per anar a Espanya o a França per poder avortar, mentre que les que en tenen menys continuaran trobant les mateixes dificultats i els mateixos obstacles», ha incidit, criticant, doncs, que la reforma no respongui a les recomanacions dels organismes internacionals, especialment del Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW), el qual ha recordat que fa més d’una dècada que reclama avenços en la matèria.
«Les dones no hem de deixar de ser castigades perquè l’Estat ens consideri vulnerables, sinó perquè som persones titulars de drets, amb l’autonomia i la capacitat suficients per decidir què fem amb el nostre cos i el nostre projecte de vida», ha defensat. Així, ha rebutjat igualment que es presenti la maternitat com un bé social en contraposició a l’avortament: «L’Estat ha de garantir que les dones puguin decidir lliurement quin projecte de vida volen construir, i no sota aquesta mena d’amenaça velada».
«Les dones som persones titulars de drets, amb l’autonomia i la capacitat suficients per decidir què fem amb el nostre cos i el nostre projecte de vida» – Susanna Vela
Per la seva banda, el candidat a cap de l’Executiu, Gerard Alís, ha qualificat el resultat de «molt decebedor» després de més de 10 anys de debat i d’una legislatura en què Govern havia promès avenços. «La concepció que es desprèn d’aquesta reforma és que no es volen reconèixer drets. És una cosa que ja forma part de la política de DA, que simplement va fent petits pedaços per quedar bé de cara a la galeria», ha manifestat. També ha considerat, a parer seu, que la modificació s’ha fet «a correcuita» i ha acusat l’Executiu i el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, d’haver «fallat amb el compromís electoral que tenien».
En relació amb això, Alís ha qüestionat especialment l’efectivitat de la reforma mentre els metges continuïn exposats a penes de presó per practicar avortaments: «És una mica hipòcrita dir que no penalitzem la dona, però penalitzem els metges que ho facin al país. Això provoca que, de facto, l’avortament no es pugui practicar a Andorra». Davant d’aquest escenari, el PS presentarà esmenes per regular els terminis, despenalitzar els professionals sanitaris i modificar l’exposició de motius, tot i el marge reduït que deixa la tramitació urgent. «La voluntat nostra és corregir el màxim possible […] I ja veurem quin recorregut tindran», ha indicat Vela.
Més enllà del tràmit parlamentari, Alís ha confirmat que la formació mantindrà la defensa de l’avortament lliure i amb cobertura sanitària com a proposta programàtica de cara a les pròximes eleccions. «Continuarem defensant aquesta proposta perquè és la que permetrà reconèixer plenament el dret de la dona a decidir sobre el seu cos i la seva llibertat sexual», ha asserit. El dirigent ha insistit que el treball en comissió ha de permetre avançar cap a una despenalització efectiva i no limitar-se a una reforma de caràcter simbòlic: «Si despenalitzem l’avortament, fem-ho de manera efectiva, i aquest no és el cas».