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  • El mòbil al volant 'dispara' les sancions a Andorra la Vella i concentra 96 de les 169 multes imposades aquest any. | Comú d'Andorra la Vella
Alex Montero Carrer
Seguretat viària

El mòbil al volant ‘dispara’ les sancions a Andorra la Vella i concentra 96 de les 169 multes imposades aquest any

La segona infracció més habitual (42) ha estat no portar el cinturó de seguretat, mentre que vuit corresponen a no respectar els semàfors

L’ús del telèfon mòbil al volant continua sent la principal infracció detectada pel Servei de Circulació d’Andorra la Vella, el qual ha imposat un total de 169 sancions durant els controls de trànsit efectuats entre el gener i el setembre d’aquest any. D’aquestes, 96 corresponen a conductors que utilitzaven el dispositiu mentre conduïen, una xifra que representa més de la meitat de les multes tramitades durant els primers nou mesos del 2026. Les actuacions s’han desenvolupat en diferents punts de la parròquia amb l’objectiu de detectar conductes de risc i reforçar la seguretat viària.

La segona infracció més habitual ha estat no portar el cinturó de seguretat, amb 42 sancions, mentre que vuit conductors han estat multats per no respectar els semàfors. Els agents també han detectat altres comportaments contraris a la normativa, com forçar les marxes, circular en motocicleta sense guants o efectuar avançaments indeguts. A aquestes infraccions s’hi afegeixen casos puntuals de conducció temerària, circulació en direcció prohibida i incompliment de la senyalització viària.

«L’atenció a la conducció, el cinturó i el respecte de la senyalització són essencials per protegir tant els ocupants dels vehicles com la resta d’usuaris de la via pública» – Xavier Surana

«L’ús del mòbil continua sent la conducta més sancionada en aquests controls. Volem recordar que l’atenció a la conducció, el cinturó i el respecte de la senyalització són essencials per protegir tant els ocupants dels vehicles com la resta d’usuaris de la via pública», ha manifestat el conseller de Circulació i Aparcaments del Comú d’Andorra la Vella, Xavier Surana. Pel que fa a l’evolució de les sancions, el segon trimestre ha concentrat el nombre més elevat de multes, amb 71 infraccions detectades en les 91 actuacions efectuades entre l’abril i el juny.

Altrament, i durant els tres primers mesos de l’any, el Servei de Circulació va dur a terme més d’un centenar de controls, els quals s van saldar amb 68 sancions. En canvi, entre el juliol i el setembre es van imposar 30 multes, en un període en què els agents van aturar 47 conductors. D’aquesta manera, el balanç dels primers nou mesos de l’any situa les distraccions relacionades amb l’ús del mòbil com la principal conducta sancionada, per davant de les infraccions vinculades al cinturó de seguretat i al respecte dels semàfors.

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