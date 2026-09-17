ARPA planteja més garanties en la compravenda: «Cal reforçar el control de la cria i la traçabilitat dels animals»

L’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA) ha demanat ampliar més enllà de dimarts vinent el termini per presentar esmenes al Projecte de llei de protecció i benestar dels animals, i ha traslladat als grups parlamentaris i a Sindicatura un conjunt d’al·legacions per incorporar durant la tramitació del text, posant el focus en el control de la compravenda i la traçabilitat: «La protecció animal no pot limitar-se a actuar quan el maltractament, l’abandonament, la cria irregular o la pèrdua de traçabilitat ja s’han produït», considerant que «cal disposar de mecanismes preventius que permetin conèixer l’origen dels animals o dificultar que persones inhabilitades o activitats irregulars puguin quedar fora del sistema».
Així, i entrant en matèria sobre la compravenda d’animals per internet, l’associació ha posat sobre la taula els mecanismes ja existents que incorpora el nou marc europeu per verificar els gossos i gats anunciats en línia, remarcant que «la regulació de les transmissions per Internet no es limita a establir obligacions o prohibicions, sinó que incorpora una eina tècnica destinada a permetre la seva verificació». En aquest sentit, el sistema preveu un identificador o codi únic vinculat a cada anunci, a través del qual el possible comprador podria comprovar «la identificació de l’animal, el seu registre i la vinculació amb la persona que figura com a propietària».
ARPA proposa un sistema amb un identificador o codi vinculat a cada anunci per comprovar aspectes com la identificació de l’animal i la vinculació amb la persona que figura com a propietària
«L’objectiu no és reproduir automàticament el model europeu ni pressuposar la seva aplicació directa al Principat», precisa l’entitat, qui planteja, seguint aquesta línia, «poder prendre en consideració l’evolució recent del marc europeu i valorar quins dels seus instruments poden contribuir a construir un sistema andorrà de traçabilitat modern, proporcionat, verificable i efectiu». Entre aquests instruments, es trobarien, precisament, els mecanismes de verificació de «la identificació, el registre i la titularitat dels animals anunciats en línia», una qüestió que ARPA incorpora en l’actualització de la proposta que ja havia presentat l’any 2025.
L’entitat, però, va més enllà i proposa que «abans de qualsevol compra, adopció, cessió o transmissió d’un animal, la persona interessada hauria de signar un document oficial d’informació i responsabilitat», en el qual constarien aspectes com les necessitats de l’animal, els costos aproximats, l’esperança de vida, les obligacions legals, l’atenció veterinària o les responsabilitats civils. Aquest mateix document també permetria identificar «l’origen de l’animal, el titular anterior, el criador autoritzat o entitat responsable i les dades bàsiques de traçabilitat», mentre que l’ens aposta per afegir-hi un temps obligatori abans que es pugui completar el tràmit: «Hauria d’existir un període mínim obligatori de reflexió».
«Abans de qualsevol compra, adopció, cessió o transmissió d’un animal, la persona interessada hauria de signar un document oficial d’informació i responsabilitat» – ARPA
Una vegada assolides totes aquestes ‘passes’, el document passaria a presentar-se davant l’Administració perquè aquesta pogués «verificar la identitat del futur titular, comprovar possibles inhabilitacions, detectar antecedents relacionats amb maltractament animal i garantir que no existeixen restriccions legals vigents». En cas que la verificació fos favorable, s’emetria un document habilitant oficial, necessari per completar la regularització administrativa de l’animal. «No pretén limitar ni impedir en cap cas l’atenció veterinària», remarquen, ja que la manca del document no impediria visites, tractaments, vacunacions o urgències, però sí que deixaria pendents tràmits relacionats amb la titularitat i el registre.
Més controls sobre la tinença
La creació d’un registre oficial vinculat als casos de maltractament és una de les altres propostes que ARPA demana incloure, el qual constaria «de totes les garanties legals corresponents i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades». Un registre que, sota el parer de l’associació, permetria «verificar restriccions vigents, prevenir reincidències, impedir noves titularitats incompatibles amb sancions judicials o administratives i garantir un control administratiu efectiu de la tinença responsable».
A més, i pel que fa a possibles mecanismes de cooperació amb França i Espanya, ARPA aposta per introduir-los per tal d’evitar «situacions en què una persona inhabilitada pugui eludir les restriccions imposades registrant animals en territoris fronterers». Finalment, l’associació també aborda la presència d’animals als habitatges, tot remarcant que «proposem regular la convivència en l’entorn residencial tenint en compte les característiques de l’habitatge i de l’edifici, l’ús dels espais comuns, la seguretat, la salubritat, les possibles molèsties acumulades i el benestar dels mateixos animals».