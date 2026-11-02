El partit entre FC Andorra i Tenerife, empatat, acaba suspès per un duríssim cop de Jesús Owono a Jesús de Miguel

El que hauria d’haver estat una jornada més de LaLiga Hypermotion per a l’FC Andorra ha clos abans d’hora per un duríssim cop de Jesús Owono sobre Jesús de Miguel. Ha estat a les acaballes de l’encontre, quan el conjunt encapçalat als despatxos per Gerard Piqué ha fet la igualada davant el Tenerife, després d’anar perdent per 2-0, en una acció que ha obligat a suspendre el partit i amb el davanter madrileny sent traslladat a un hospital. A hores d’ara, no ha transcendit el seu estat.
La primera que han tingut els illencs l’han posat a la saca. Ha estat Christian Gomis, assistit per un Enric Gallego que ha robat l’esfèrica a Randy Schneider al mig del camp, sense errar el mà a mà davant el porter equatoguineà (3′). Si bé els visitants han tingut la pilota, desdibuixats, han estat molt mancats de verticalitat i agressivitat, signant la primera ocasió amb una caparrada de Lautaro Spatz a la sortida d’un córner que l’extricolor Dani Martín ha blocat sense problemes (14′).
L’acció ha fet ‘despertar’ els de Carles Manso, els quals amb un 80% de la possessió durant els primers 25 minuts han procurat fer mal amb centrades per ambdues bandes. Això sí, sense rematar-ne cap fins passada la mitja hora, amb Diego Alende repetint l’anterior del seu homòleg argentí (31′). I abans de la mitja part, s’ha passat del possible empat al 0-2. Primer Schneider s’ha topat amb el travesser en desfer-se del seu parell dins l’àrea (36′), i just a la contra, Martí Vilà ha comès un penal sobre Noel López que ha transformat Gallego per posar-se al capdavant dels màxims golejadors de la categoria (40′).
A la tornada de vestidors, els canvis han donat cert resultat als pirenaics, capaços de generar en un inici més enllà de tres quarts, però de nou sense ser acabar les jugades. Així, amb el pas dels minuts, la precipitació ha anat acompanyada de pèrdues, i els ‘chicharreros’ han sabut desenvolupar el paper que els tocava, aprofitant els contracops fent-se encara més forts al darrere. En tot cas, ben pocs tirs s’han vist, i no ha estat fins al final que l’FC Andorra ha solucionat amb dos minuts la manca d’encert de tot el matx.
Amb els d’Álvaro Cervera totalment tancats, el
premi per als del Principat ha acabat arribant des dels 11 metres, amb una mà de Neal Viereck, el qual Lautaro de León ha fet pujar al marcador per, anant a la recerca de l’esfèrica, atropellar el porter blanc-i-blau i veure la segona groga (83′). Martín ha vist també just després la segona cartulina, i amb un 10 contra 10 sobre el verd, Stefan Golubović s’ha avançat al seu marcador i ha fet amb la testa l’empat (88′). Abans del xiulet final, Owono ha vist la vermella directa per un fortíssim cop a Jesús de Miguel, qui ha hagut de ser evacuat.