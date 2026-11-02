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  • La vicepresidenta del grup parlamentari de Concòrdia i consellera general, Núria Segués, amb el també conseller Jordi Casadevall. | Marvin Arquíñigo
Alba Jiménez Ibáñez
El català, en retrocés

Concòrdia vincula el retrocés del català al creixement demogràfic i reclama frenar l’augment de població a Andorra

El grup veu «insostenible» l'augment del 12% de la població en quatre anys i exigeix ampliar l'oferta pública i gratuïta de cursos de català per a adults

Els resultats de la darrera enquesta de coneixements i usos lingüístics, publicada aquest dilluns pel Govern i Andorra Recerca i Innovació (AR+I), han donat a conèixer la situació de la llengua catalana al Principat, l’ús de la qual s’ha reduït en diversos àmbits de la vida quotidiana. Concòrdia ha definit aquest retrocés com «un senyal d’alarma que posa de manifest la necessitat de revisar el model de creixement demogràfic del país i d’impulsar polítiques que garanteixin la cohesió social i lingüística».

En aquesta línia, el grup parlamentari ha denunciat que la situació és especialment preocupant pel que fa a l’atenció al públic, en què l’atenció exclusiva en castellà supera l’atenció exclusiva en català. Davant aquest context, la formació ha assenyalat que el problema no és només «la insuficiència de les polítiques d’integració, sinó també el volum i la rapidesa del creixement poblacional«, el qual ha augmentat un 12% en només quatre anys, a un ritme «insostenible» per al teixit social del país.

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Des de Concòrdia, han considerat «imprescindible recuperar l’equilibri demogràfic i adaptar el ritme de creixement a la capacitat real d’Andorra per acollir i integrar les persones nouvingudes, garantir uns serveis públics de qualitat i preservar la llengua catalana com a element de cohesió i identitat nacional».

Així doncs, la formació ha reivindicat «decisions polítiques que permetin moderar el creixement de la població i avançar cap a un model demogràfic sostenible», més enllà del reforç en els recursos d’acollida i aprenentatge ja existents. En aquest sentit, el grup parlamentari també ha reclamat l’ampliació de l’oferta pública i gratuïta de formació per a adults arreu del territori, especialment per a les persones nouvingudes, donat que «hi ha parròquies que no disposen de centres d’autoaprenentatge de la llengua».

Proposta de llei denegada

El setembre de l’any passat, Concòrdia va presentar una proposta de llei per ajudar a integrar les persones nouvingudes. Es tractava de crear un dispositiu d’acolliment que facilités la primera adaptació de les persones migrades que arriben a Andorra, promovent, alhora, la cohesió social, la seva participació en la vida pública i el coneixement de la llengua catalana, a través de les entitats socials i culturals del país. Tanmateix, des del grup polític, han lamentat que la iniciativa va rebre el criteri desfavorable de l’Executiu, argumentant que «era innecessària perquè el marc legal actual ja preveu un programa d’inclusió social per a immigrants».

El grup parlamentari s’ha mostrat crític amb Govern, ja que ha considerat insuficient el Pla d’acció nacional per la llengua 2026-2028, el qual preveu diferents actuacions per fomentar el coneixement i l’ús del català: «No n’hi ha prou amb presentar un pla d’actuació: cal concretar-ne el desplegament, garantir els recursos necessaris i fer un seguiment dels resultats«. Davant de les dades conegudes aquest dilluns, Concòrdia ha reclamat a l’Executiu que assumeixi la necessitat de revisar el model de creixement demogràfic del país i que impulsi polítiques per recuperar l’equilibri poblacional.

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