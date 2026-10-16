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  • La mobilització tindrà lloc a les 20.00 hores a la Massana. | Comú de la Massana
Alex Montero Carrer
Clam ciutadà

La primera concentració contra el mirador de l’Alt de la Capa ja té data: el dijous 22 d’octubre a la plaça del Quart

La mobilització tindrà lloc a les 20.00 hores a la Massana, després d’una votació ciutadana per escollir la data i la ubicació de la protesta

La plataforma ciutadana Salvem la Capa ja ha fixat la data i el lloc de la primera concentració contra el projecte del mirador de l’Alt de la Capa. La mobilització se celebrarà el pròxim dijous 22 d’octubre, a les 20.00 hores, a la plaça del Quart de la Massana. La convocatòria arriba després de la consulta impulsada pel col·lectiu, amb la qual es pretenia determinar quan i on traslladar al carrer l’oposició ciutadana al projecte. Així, la data fixada ha estat l’opció escollida pel 73,1% dels participants en la votació, per davant de l’alternativa del dimecres 28 d’octubre, també a les 20.00 hores. Pel que fa a l’emplaçament, la plaça del Quart ha concentrat el 60% dels vots, imposant-se a les altres dues ubicacions plantejades: la plaça del Comú i la plaça de les Fontetes.

La concentració s’emmarca en les reivindicacions que Salvem la Capa manté contra la construcció del futur equipament a l’Alt de la Capa. La plataforma, la qual ja ha superat les 4.000 signatures de suport a través de Change.org, considera que el projecte s’ha impulsat sense una participació ciutadana suficient i reclama al Comú de la Massana que reconsideri la seva execució. El col·lectiu defensa que les decisions sobre aquest espai de muntanya han d’incorporar la voluntat de la població i que cal garantir l’accés a tota la informació relacionada amb el procediment administratiu.

Salvem la Capa prepara la primera concentració contra el futur mirador i obre una votació per fixar-ne la data

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En aquest sentit, els impulsors de la mobilització ja havien advertit de la necessitat de «transformar la indignació i oposició a les xarxes en pressió ciutadana al carrer», amb l’objectiu de donar més visibilitat a les seves demandes. La plataforma sosté que el projecte s’ha plantejat «d’esquenes a la ciutadania» i considera que la resposta obtinguda tant en la recollida de signatures com en els canals de coordinació ciutadana evidencia l’existència d’un moviment contrari a la construcció del mirador.

Les exigències del col·lectiu se centren en la paralització de les obres, la transparència sobre les actuacions administratives i l’obertura d’un procés de participació ciutadana efectiu. Salvem la Capa reclama que el futur de l’Alt de la Capa es decideixi mitjançant mecanismes democràtics i manté la voluntat de continuar organitzant accions per traslladar aquestes reivindicacions a les institucions comunals.

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