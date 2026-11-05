El futur Parc Nacional de Canillo i Ordino obre la porta a negocis turístics i a la creació d’una marca de qualitat

El projecte del Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino continua avançant i aquest dijous s’ha presentat als veïns de Canillo en una reunió de poble per explicar-ne els detalls i resoldre els possibles dubtes sobre la iniciativa. La trobada ha servit per exposar l’estat de tramitació de la llei, la qual actualment es troba en període d’esmenes al Consell General, com també els pròxims passos per fer realitat el primer parc nacional del país.
Per la seva banda, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha recordat que el projecte s’ha treballat des del primer moment amb la participació dels diferents col·lectius vinculats al territori. En aquest sentit, ha explicat que s’han fet reunions amb caçadors, pescadors, pagesos, ramaders, guies de muntanya i restauradors, entre altres. «Aquests projectes de protecció del territori s’han de construir des de baix», ha declarat Casal.
«L’objectiu no ha de ser únicament assolir un percentatge determinat de superfície protegida, sinó preservar aquells espais que tenen un interès especial per la seva biodiversitat» – Guillem Casal
Així mateix, el ministre ha assegurat que, fins ara, no han rebut cap comunicació oficial d’entitats que vulguin impedir el desenvolupament de la iniciativa o que hagin expressat preocupacions al respecte: «L’objectiu no ha de ser únicament assolir un percentatge determinat de superfície protegida, sinó preservar aquells espais que tenen un interès especial per la seva biodiversitat i els seus valors naturals». Per la seva banda, el cònsol major Jordi Alcobé ha destacat les oportunitats econòmiques i turístiques que pot generar el projecte, posant especial èmfasi en la captació de visitants interessats en la muntanya i la natura.
«Un parc atreu persones i atreu un tipus de persones que ens convé que vinguin», ha destacat el cònsol. Així mateix, ha apuntat que una de les possibilitats que es plantegen és crear diferents portes d’entrada al parc, amb el coll d’Ordino com a principal exemple. «Aquests espais podrien oferir excursions, serveis de guiatge de muntanya, petits establiments de restauració i botigues de productes locals», ha explicat el mandatari comunal.
«Aquests espais podrien oferir excursions, serveis de guiatge de muntanya, petits establiments de restauració i botigues de productes locals» – Jordi Alcobé
D’altra banda, Alcobé també ha plantejat la possibilitat d’impulsar una marca de qualitat vinculada al parc que puguin incorporar els establiments de Canillo i Ordino. A més, també ha remarcat que aquesta estratègia encaixa amb la voluntat de diversificar l’oferta turística de la parròquia i reforçar l’activitat durant les temporades de menys afluència, especialment a l’estiu. Tot i això, ha considerat prematur quantificar-ne l’impacte econòmic, ja que primer cal definir les actuacions i els serveis que es desenvoluparan.
Finalment, Casal ha assenyalat que la creació del nou Parc Nacional, Andorra arribarà a protegir prop del 31% del territori, «pràcticament el doble de la superfície que teníem fins ara». També ha aprofitat per recordar que l’avenç representa «un pas de gegant», especialment si es té en compte que els darrers grans projectes de protecció, com els parcs naturals de Sorteny i de la vall del Madriu-Perafita-Claror, es van impulsar fa més de dues dècades. Finalment, una vegada aprovada la llei, el següent pas serà elaborar el Pla Rector, el document que establirà els usos permesos a les diferents zones del parc i concretarà les actuacions de conservació.