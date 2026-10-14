Els concerts i l’impacte sobre la fauna, entre les principals preocupacions d’ARPA pel mirador de l’Alt de la Capa

Ampliar el termini de presentació d’al·legacions al projecte del mirador de l’Alt de la Capa. Aquesta és una de les principals peticions de l’Associació Rescatista i Protectora dels Animals d’Andorra (ARPA), la qual vol que el termini, inicialment fixat per al 7 de novembre, es pugui allargar fins a la setmana del 23 del mateix mes, considerant que el període establert és insuficient per analitzar amb garanties les possibles afectacions sobre l’entorn natural: «Tant la ciutadania com les associacions necessitem més temps per analitzar una documentació tècnica extensa, contrastar la informació i participar amb garanties en una decisió que afecta el patrimoni natural del país», ha exposat en declaracions a aquesta casa l’associació, la qual ja es troba preparant les seves al·legacions.
Així, i entre les qüestions que han despertat els dubtes de l’associació, destaca la possibilitat d’organitzar concerts i altres esdeveniments, una activitat que figura en la documentació ambiental del projecte, la qual preveu també mesures per limitar-ne les molèsties, sobretot durant els períodes sensibles per a la fauna: «Si l’objectiu és observar i gaudir de la natura, fins a quin punt és necessari incorporar activitats que poden generar soroll en un entorn amb espècies sensibles?». A més, l’afluència continuada de persones és una altra de les preocupacions, assenyalant que l’impacte ambiental no es pot calcular únicament a partir de la superfície construïda, sinó que també cal tenir en compte la presència humana, el soroll i les possibles alteracions en el comportament dels animals. «Si deixen de freqüentar un indret per la presència continuada de persones, com es mesurarà aquesta pèrdua d’hàbitat funcional?», es plantegen.
«No n’hi ha prou amb valorar com quedarà el paisatge. Cal estudiar què passarà amb els animals que viuen i es desplacen per aquest entorn, tant durant les obres com durant els anys posteriors» – ARPA
Precisament, el seguiment d’aquestes possibles afectacions és un dels aspectes sobre els quals ARPA vol aprofundir en les seves al·legacions; i és que, segons l’entitat, els indicadors recollits a l’apartat del Pla de Vigilància Ambiental corresponent a la fase posterior a les obres i d’explotació se centren principalment en la retirada de materials, la neteja i la restauració dels terrenys, tot i que sense concretar un seguiment periòdic de l’evolució de la fauna durant el funcionament del mirador. «No n’hi ha prou amb valorar com quedarà el paisatge després de construir el mirador. També cal comprovar què passarà amb els animals que viuen i es desplacen per aquest entorn durant els anys posteriors», remarquen, aprofundint, alhora, en la justificació turística i econòmica, sobretot pel que fa a la previsió de visitants i als motius pels quals s’ha escollit aquest emplaçament en lloc d’altres zones ja transformades.
«No qüestionem la importància del turisme per a Andorra, però sí que considerem necessari justificar adequadament qualsevol intervenció en un espai natural d’alta muntanya, especialment quan pot comportar conseqüències a llarg termini», defensa l’associació liderada per Laura Valero, la qual reclama més concreció sobre la justificació turística i econòmica del mirador. Tanmateix, i malgrat les objeccions plantejades, ARPA insisteix que la petició d’ampliar el període d’informació pública no s’ha d’interpretar com una voluntat de paralitzar la iniciativa, ja que «demanar una ampliació del termini no significa voler aturar el projecte, sinó garantir que la ciutadania i les entitats puguin exercir el seu dret a participar amb informació suficient».
«No qüestionem la importància del turisme per a Andorra, però sí que considerem necessari justificar adequadament qualsevol intervenció en un espai natural d’alta muntanya» – ARPA
En aquesta línia, l’associació llança un missatge clar cap a la corporació comunal: continuaran treballant en unes al·legacions basades en la documentació ambiental, reclamant que el debat incorpori tant les possibles repercussions ecològiques com els beneficis previstos de la infraestructura: «No es tracta d’escollir entre turisme i natura. Es tracta de saber si podem desenvolupar aquest projecte sense comprometre allò que precisament volem posar en valor», conclouen des de l’associació animalista, defensant, una vegada més, la necessitat de disposar de més temps i informació abans de prendre una decisió sobre el futur del mirador de l’Alt de la Capa.