El rodatge del llargmetratge ‘11’ deixa un impacte econòmic de 270.000 euros a Sant Julià de Lòria en tan sols deu dies

El rodatge del llargmetratge ’11’ ha generat un impacte econòmic global d’aproximadament 270.000 euros i una despesa directa estimada de 180.000 euros en allotjaments, restauració, contractació de professionals i serveis locals, entre d’altres. Així s’ha donat a conèixer aquest dijous durant la presentació del llargmetratge, el qual s’estrena aquesta tarda als cinemes Illa Carlemany després del seu pas per la secció oficial del Festival de Sitges.
La producció ha mobilitzat entre 80 i 90 professionals durant 10 dies de rodatge a Sant Julià de Lòria i ha generat prop de 600 pernoctacions. En aquest sentit, la cònsol menor laurediana, Sofia Cortesao, ha destacat que el retorn econòmic ha beneficiat directament el teixit empresarial de la parròquia i ha remarcat que el comú ha contribuït al projecte amb una aportació d’uns 15.000 euros, a més del suport logístic de diversos departaments. Tanmateix, el productor de Contraban Produccions, David Haro, també ha aprofitat per assenyalar que «això també dona una projecció a la parròquia».
Pel que fa a l’àmbit menys econòmic del film, la codirectora d»11′, Paula Serra, ha assenyalat que «els paisatges del Principat han sigut determinants» per a la filmació, ja que «miris on miris, les muntanyes sembla que se’t tirin a sobre i et fan sentir petit», i ha afegit que la sensació d’aïllament que això transmet ha ajudat a reforçar el relat. També ha fet menció de com la Peguera, un lloc que també va ser una localització del rodatge, va resultar idoni de cara a la pel·lícula: «Quan vam veure la localització on vam acabar rodant vam tenir clar que havia de ser allà, perquè era com si algú ens hagués llegit la ment».
Per la seva banda, el director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, ha defensat que el projecte demostra que «es pot fer cine des d’Andorra» i arribar a festivals de prestigi internacional, un fet que ha volgut destacar especialment quan s’ha anunciat que el llargmetratge figura entre els 21 que opten a una nominació a millor film en llengua catalana als Premis Gaudí. Així mateix, el productor de Mr. Miyagi Films, David Matamoros, ha comentat que «també estem treballant per impulsar la presència del llargmetratge als Goya i als Forqué, amb l’esperança d’arribar igualment als Feroz».
La pel·lícula ha començat a obrir-se camí en el mercat internacional. Doncs, Matamoros ha anunciat que s’ha tancat un acord per fer-ne un ‘remake’ a les Filipines, així com la distribució a Polònia, mentre que també es preveuen estrenes a Islàndia i Escandinàvia. «Sense Andorra aquest film no hauria sigut possible», ha afirmat Matamoros, qui ha reivindicat la confiança dipositada en una producció rodada en català i dirigida per dues joves cineastes. A Espanya, arribarà als cinemes amb 36 còpies i mantindrà la versió original catalana.
Finalment, l’experiència del rodatge al Principat ha deixat les portes obertes per a futures produccions. En aquest aspecte, el productor de Mr. Miyagi Films ha declarat que vol mantenir la fidelitat amb la parròquia laurediana i el Principat i que no descartar tornar: «Si ens voleu, aquí vindrem». Per altra banda, Joval ha destacat que aquest film és una manera de demostrar que existeixen possibilitats dins la indústria andorrana.