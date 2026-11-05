Canillo inaugura el mural més gran del país, després de sis mesos de treball, per retratar la història de la parròquia

Canillo ha inaugurat aquest dijous el mural més gran d’Andorra, una obra de 2.200 metres quadrats que repassa la història, les tradicions i els personatges més emblemàtics de la parròquia. Situada a la rotonda de Sella i batejada amb el nom de ‘Canillo, moments de la vida, moments de la història’, la intervenció artística ha estat creada per Samantha Bosque al llarg de sis mesos de treball. Per completar-la, l’artista ha necessitat 300 litres d’imprimació i més de 300 litres de pintura, en un projecte que ha transformat el mur de sosteniment de l’entrada de la parròquia en un gran relat visual del passat i la identitat canillenca.
La iniciativa ha sorgit d’una proposta del Consell d’Infants de Canillo, el qual inicialment havia plantejat representar els arlequins del Carnaval en aquest espai. Amb el desenvolupament del projecte, però, la idea ha anat adquirint una dimensió més àmplia fins a convertir-se en un recorregut per diferents moments de la història local. Entre les escenes representades hi ha els inicis de l’estació de Soldeu, amb el primer telecadira i els tres emprenedors Miquel Baró, Bartumeu Cunill i Josep de Calbó, així com el pas de la vacada amb el Miquelet de Peretol i els Peret de Toni i Tonet del Roc preparant la vianda de Sant Antoni.
Entre les escenes representades al mural hi ha els inicis de l’estació de Soldeu, amb el primer telecadira i els tres emprenedors Miquel Baró, Bartumeu Cunill i Josep de Calbó
El mural també incorpora referències al patrimoni cultural i religiós de Canillo, com la Creu dels Set Braços, els gravats del Roc de les Bruixes, la Mare de Déu de Meritxell i mossèn Ramon. A aquestes imatges s’hi afegeixen els arlequins, els gegants, Garibaldi i Florentina i l’escut d’Ares, a més d’una escena familiar de principis del segle XX en què apareix representada l’àvia de Meritxell Torres. La voluntat ha estat reunir en un mateix espai tant els grans episodis històrics com els records i les figures populars que formen part de la memòria col·lectiva de la parròquia.
Pel que fa al procés de creació, Bosque ha executat tota l’obra en solitari des del març d’aquest any, en unes condicions que han variat considerablement amb el pas dels mesos. Segons ha explicat l’artista, els treballs «es van desenvolupar al llarg de tres estacions de l’any, amb jornades de treball a la bastida i temperatures que, durant l’estiu, van arribar als 40 graus a la paret del mural». Durant aquest període, residents i visitants han pogut seguir l’evolució de la pintura i descobrir progressivament les diferents escenes que anaven prenent forma.
«Els treballs es van desenvolupar al llarg de tres estacions, amb jornades de treball a la bastida i temperatures que, durant l’estiu, van arribar als 40 graus a la paret» – Samantha Bosque
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha reivindicat el valor simbòlic de la intervenció durant l’acte inaugural. «Aquest mural és molt més que una obra artística: és un homenatge a la nostra gent, a les nostres arrels i a la nostra identitat. Una iniciativa que va néixer dels infants i que avui es converteix en un llegat per a les futures generacions», ha manifestat. En aquest sentit, ha remarcat que «Canillo incorpora un nou referent artístic i patrimonial que posa en valor la nostra història i les nostres tradicions».
La inauguració ha comptat amb la presència del copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, del síndic general i la subsíndica general, així com de consellers generals i comunals. També hi han participat alumnes de les escoles andorrana i francesa de Canillo, familiars i algunes de les persones representades en la pintura, les quals han pogut veure finalitzada una obra concebuda com a homenatge a la memòria de la parròquia i com a carta de benvinguda per als visitants que hi accedeixen.