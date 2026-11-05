L’habitatge, una tensió que no deixa de créixer

Tres anys després de la primera gran mobilització per l’habitatge, el malestar ciutadà continua present i les reivindicacions tornen a sortir al carrer. El Sindicat de l’Habitatge ha anunciat una nova manifestació per la Puríssima i planteja una possible vaga general el 2027, fins i tot amb l’advertiment de tallar la frontera. Una escalada de les protestes que evidencia la distància que encara existeix entre les mesures adoptades i les necessitats d’una part de la població. El dret a manifestar-se i reclamar solucions és fonamental en qualsevol societat democràtica, especialment quan està en joc una necessitat tan bàsica com disposar d’una llar. Ara bé, les mobilitzacions també han de tenir presents les conseqüències que poden comportar per al conjunt del país. El diàleg entre les institucions i els representants ciutadans hauria de permetre avançar cap a compromisos concrets, amb terminis i resultats verificables. Perquè el problema de l’habitatge no es resoldrà només amb anuncis, però tampoc amb una confrontació permanent. Calen, doncs, respostes que permetin recuperar la confiança.