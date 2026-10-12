Salvem la Capa prepara la primera concentració contra el futur mirador i obre una votació per fixar-ne la data

El moviment ciutadà Salvem la Capa ha impulsat una consulta entre els membres de la seva comunitat de WhatsApp per escollir la data de la primera concentració contra el projecte del mirador astronòmic de l’Alt de la Capa, a la Massana. La plataforma vol traslladar al carrer l’oposició que s’ha manifestat fins ara a través de les xarxes socials i de la recollida de signatures, amb l’objectiu de reclamar la paralització del projecte i un procés de participació ciutadana que permeti decidir el futur d’aquest espai de muntanya.
Segons ha comunicat el col·lectiu, la petició digital impulsada a través de Change.org ja supera les 4.000 signatures, mentre que centenars de persones participen en la comunitat de WhatsApp creada per coordinar les accions de protesta. La plataforma assegura que el projecte del mirador s’ha plantejat «d’esquenes a la ciutadania», motiu pel qual defensa que «cal transformar la indignació i oposició a les xarxes en pressió ciutadana al carrer». Val a dir que, de moment, no s’ha comunicat cap data definitiva, ja que aquesta dependrà del resultat de la consulta entre els participants.
Les reivindicacions del moviment se centren en dos punts principals: d’una banda, exigeix transparència sobre tot el procediment administratiu i l’obertura d’un procés de participació ciutadana efectiu; de l’altra, reclama aturar les obres i que sigui la ciutadania qui decideixi, mitjançant mecanismes democràtics, què s’ha de fer a l’Alt de la Capa. Així, Salvem la Capa demana al Comú de la Massana que reconsideri la seva posició davant les reivindicacions del col·lectiu. «Cada vegada som més persones organitzades i disposades a assolir aquests objectius», manifesta la plataforma, la qual manté oberta la participació en la seva comunitat de WhatsApp per preparar la primera concentració ciutadana.