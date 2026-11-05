Els 800 usuaris de teleassistència de la Creu Roja podrien incorporar les videotrucades al seu dia a dia el 2027

Amb l’objectiu d’incorporar noves eines d’acompanyament i seguiment de la gent gran al llarg del 2027, la Creu Roja Andorrana es troba treballant, actualment, en l’ampliació dels serveis de teleassistència. Un servei que ja compta amb prop de 800 usuaris, motiu pel qual s’està estudiant la possibilitat d’introduir, entre altres, sistemes de videoconferència i mecanismes de contacte més directe amb les persones ateses, la qual cosa comportarà un reforç de l’atenció i facilitar que puguin continuar vivint en els seus domicilis.
Així, i coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Cuidadores, el director general de l’entitat, Jordi Ribes, en una entrevista amb El Periòdic, ha apuntat que «estem estudiant implantar diferents sistemes en l’assistència», tot assenyalant que «hi ha el servei de teleassistència bàsic, que és el del botó, i hi ha el detector de caigudes, però més enllà d’això també estem mirant a veure com podem treballar amb els mateixos usuaris sistemes per poder estar més a prop d’ells, ja sigui mitjançant trobades en videoconferència o un contacte més directe per saber com estan ells actualment».
«Estem començant a implantar [un sistema] per a les persones amb deteriorament cognitiu, per poder-les tenir localitzades i, al moment que surten de la seva zona, que ja salti una alerta» – Jordi Ribes
Ribes, inclús, ha anat més enllà i ha dirigit la ‘mirada’ cap a la implantació d’un sistema de localització destinat a persones amb deteriorament cognitiu, el qual permetria alertar a les famílies quan l’usuari abandoni una zona determinada: «Estem començant a implantar [un sistema] per a les persones amb deteriorament cognitiu, per poder-les tenir localitzades i, al moment que surten de la seva zona, que ja salti una alerta». «És una qüestió que estem treballant conjuntament amb el projecte Radars per veure què és el que podem fer», ha afegit.
«Alguns d’ells ja s’han implantat i la previsió per al 2027 és que ja es comencin a veure. Volem fer un salt qualitatiu», ha asserit el director de l’entitat en ser qüestionat pels terminis, tot destacant les possibilitats que ofereix la col·laboració amb altres entitats internacionals: «La sort que tenim des de Creu Roja és que, en ser una societat nacional, també tenim molt contacte amb altres societats nacionals». Una situació que, a parer de Ribes, permet conèixer experiències molt més desenvolupades en altres països.
«Sembla que l’única sortida a partir dels 65 és acabar en un centre de dia o en una residència. Veiem que també fan falta serveis intermedis on ells puguin sentir-se recolzats per professionals» – Jordi Ribes
Precisament, Ribes ha posat el punt més crític en què l’ampliació de la teleassistència respon també a l’augment de les necessitats assistencials d’una població cada vegada més envellida, exposant que «tenim gairebé 800 usuaris del servei de teleassistència amb els quals parlem molt sovint i amb ells veiem que hi ha una necessitat. La població s’està envellint cada vegada més i també té necessitat de serveis». «Sembla que l’única sortida a partir dels 65 és acabar en un centre de dia o en una residència. Veiem que també fan falta serveis intermedis on ells puguin arribar i sentir-se recolzats per professionals», ha conclòs el director general de la Creu Roja.