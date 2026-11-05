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  • La carta, la bufanda i el ram entregat per la grada d'animació. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
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Reportatge - Més enllà del futbol

Un ram de flors, una bufanda i un «no estàs sol»: el gest de suport de la grada d’animació de l’FC Andorra a Owono

Els quatre col·lectius que la formen lliuren una carta al porter en què li prometen continuar al seu costat en aquests moments complicats

Hi ha moments en què el futbol deixa de tenir importància i les persones passen per davant de qualsevol resultat. Jesús Owono ha rebut aquesta tarda una mostra d’escalf per part de la grada d’animació de l’FC Andorra, la qual ha volgut traslladar-li personalment el seu suport en uns dies especialment difícils arran de la mort del jugador del Tenerife Jesús de Miguel. Ha estat una trobada discreta, lluny dels focus i del soroll que ha envoltat la tragèdia, en què un petit grup de representants de l’afició tricolor li ha lliurat un ram de flors, una bufanda i una carta amb un missatge tan senzill com contundent: «No estàs sol».

La iniciativa, a la qual s’ha sumat Lautaro Spatz, ha sorgit dels quatre col·lectius que formen la grada d’animació −Squadra Carlemany, Banda Tricolor, Penya Tricolor BCN i Orgull Tricolor− amb la voluntat de recordar al porter que, més enllà del terreny de joc, té tota una afició al seu costat. «Darrere del futbolista hi ha una persona, amb sentiments i amb una família que també està patint», expressa l’escrit, el qual posa l’accent en la dimensió humana d’uns fets que han commocionat el món del futbol. Els seguidors també condemnen els insults, les amenaces i els judicis dirigits contra el porter equatoguineà durant els darrers dies, recordant que «un accident no defineix una persona, ni molts menys la seva forma de ser».

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La mostra d’afecte arriba després de la tràgica topada de dilluns a l’Heliodoro Rodríguez López, durant el partit entre el Tenerife i l’FC Andorra, que va acabar amb la mort del davanter l’endemà. Des d’aleshores, Owono ha hagut d’afrontar l’impacte emocional del que va passar, agreujat per les reaccions hostils que ha rebut a les xarxes socials. Cal fer memòria que el porter ja va reconèixer públicament que està vivint «els dies més difícils» de la seva vida, en un escenari marcat pel dolor, la commoció i una tragèdia que ha colpit profundament els dos clubs.

La carta també mira cap al futur, però sense presses ni exigències. «Ara no has de demostrar res a ningú», escriuen els aficionats, els quals situen el benestar del porter per davant de qualsevol retorn a la competició i a qui li fan una promesa: «Quan tornis a sortir al camp, a defensar la nostra porteria i a vestir aquesta samarreta, tindràs una grada que continuarà al teu costat». El text es tanca amb una referència afectuosa al sobrenom d’Owono, «el nostre ‘home aranya’, avui, demà i sempre», una manera de recordar-li que, fins i tot en els moments més difícils, hi ha una grada que no el pensa deixar sol.

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