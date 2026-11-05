Una dona hauria aprofitat la seva feina com a cuidadora per estafar més de 130.000 euros a un home de 91 anys

La Policia ha detingut aquest dimecres al matí, a Escaldes-Engordany, una dona de 40 anys acusada d’haver estafat més de 130.000 euros a un home de 91 anys a qui cuidava. La sospitosa treballava en una empresa d’atenció domiciliària i tenia cura de la víctima, la qual es trobava en una situació de vulnerabilitat i dependència. Els fets s’haurien produït entre els mesos de gener i juny d’aquest 2026.
La investigació es va iniciar després que una persona propera a l’home alertés la Policia en detectar càrrecs de quantitats molt elevades al seu compte bancari. A partir d’aquest avís, els especialistes en delictes contra el patrimoni van començar a investigar els moviments bancaris i van descobrir que la cuidadora hauria fet un ús fraudulent de les targetes de la víctima.
Segons ha informat el cos policial, la dona també hauria utilitzat el talonari de xecs de l’home i obtingut la seva signatura de manera il·lícita per poder cobrar-los. En total, els investigadors han identificat més d’un centenar de moviments, entre compres, retirades de diners en efectiu i cobrament de xecs, els quals haurien permès a la sospitosa apropiar-se de més de 130.000 euros.