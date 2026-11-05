El Sindicat de l’Habitatge convoca una manifestació per la Puríssima i posa sobre la taula una vaga general el 2027

El Sindicat de l’Habitatge ha anunciat una gran manifestació durant el pont de la Puríssima i ha posat sobre la taula la convocatòria d’una vaga general durant el 2027, sense descartar un tall de la frontera si Govern i la majoria parlamentària no donen una resposta suficient a les seves reivindicacions. L’anunci s’ha fet aquest dijous durant una concentració ciutadana que ha reunit més d’un centenar de persones per commemorar la primera gran mobilització per l’habitatge, celebrada el 31 d’octubre del 2023. Davant dels assistents, la portaveu del sindicat, Rebeca Bonache, ha advertit que «donem de termini fins al pont de la Puríssima al Govern i a la majoria parlamentària perquè donin una resposta suficient a les demandes d’habitatge i laborals que estem treballant i que exposarem. Si no és així, avisem, tallarem la frontera».
En aquest sentit, la portaveu sindical ha explicat que el sindicat es reunirà el pròxim dimarts 10 amb la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, per traslladar-li les reivindicacions del col·lectiu, com també les demandes que els ciutadans han expressat durant la concentració. Bonache ha deixat clar que la trobada haurà de servir per concretar mesures i terminis, i no únicament per intercanviar posicionaments. «En aquesta reunió no acceptarem només bones intencions, exigirem que les mesures més urgents estiguin aprovades per llei abans del pont de la Puríssima. Per a la resta volem compromisos signats, amb responsables i calendari. Ja n’hi ha prou de vendre fum», ha manifestat.
«Fa temps que advertim que, si Govern continuava garantint els privilegis dels especuladors, tallaríem la frontera i caminaríem cap a una vaga general. És moment de complir l’advertència» – Rebeca Bonache
«Fa temps que advertim que, si Govern continuava garantint els privilegis dels especuladors i rendistes, tallaríem la frontera i caminaríem cap a una vaga general. És moment de complir l’advertència», ha assegurat Bonache, tot afegint que «no podem separar el dret a un habitatge digne d’un salari i unes condicions laborals dignes». En aquest sentit, ha anunciat que comptaran amb la Unió Sindical d’Andorra (USdA) i amb els col·lectius i sindicats que vulguin sumar-se a la iniciativa: «Volem que aquesta mobilització sigui el tret de sortida per preparar una vaga general durant el 2027 que uneixi les reivindicacions del moviment obrer i el moviment veïnal del país».
Així, i sobre la possibilitat d’arribar a una vaga general, Bonache ha concretat que el sindicat ja treballa amb l’USdA per preparar una eventual aturada durant el 2027, tot i que ha diferenciat aquesta iniciativa del possible tall fronterer. «Sempre s’ha mantingut de fer una vaga general, sabent que una vaga general l’ha de fer un sindicat de treballadors. Ara estem treballant amb l’USdA per poder organitzar aquesta vaga si no accepten les nostres demandes», ha explicat, reconeixent (en ser qüestionada per possibles perjudicis per als comerciants) que «pot generar controvèrsia, però sabem que hi ha petits comerciants que estan patint també la problemàtica del lloguer, hi ha molts locals petits i de barri que estan tancats perquè no poden assumir els preus del lloguer».
«Sabem que hi ha petits comerciants que estan patint també la problemàtica del lloguer, hi ha molts locals petits i de barri que estan tancats perquè no poden assumir els preus del lloguer» – Rebeca Bonache
Altrament, Bonache també ha defensat la necessitat d’implicar la ciutadania en l’organització de les pròximes accions: «Les vagues no es fan, s’organitzen. L’organització col·lectiva és prioritària per aconseguir totes les nostres demandes», aprofitant també per fer balanç dels tres anys transcorreguts des de la primera gran protesta per l’habitatge en reivindicar que «ens tornem a trobar aquí tres anys després del 31 d’octubre del 2023. En aquell moment estàvem indignades, però ara estem organitzades». «Hem continuat mobilitzant-nos, acompanyant les afectades i presentant propostes, primer com a coordinadora i ara com a sindicat. Aquesta pressió ha empès l’ampliació del parc públic i els passos per crear el Registre de la Propietat», ha afegit.
Així i tot, la portaveu sindical ha lamentat que, tot i les mobilitzacions i les reunions mantingudes, «van tirar pel dret i van aprovar la llei clavant el genoll davant de la patronal immobiliària». «Les lleis no serveixen si no hi ha voluntat per fer-les complir. La patronal ja ha demostrat que té força per defensar els seus interessos. És hora que el poble demostri que, unit, és capaç de desbordar i superar aquesta pressió», ha sentenciat Bonache, qui en declaracions posteriors als mitjans de comunicació, ha detallat que les principals demandes passen per regular els preus del lloguer mitjançant un índex de referència, impedir els desnonaments sense una alternativa digna, assequible i estable, i crear un Registre de la Propietat públic, transparent i accessible.