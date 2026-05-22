  • El director del cos de Policia, Bruno Lasne, a la trobada. | Policia d'Andorra
La Policia participa a la Conferència Regional Europea d’Interpol centrada en el crim i les amenaces digitals

La trobada ha reunit 140 alts comandaments policials de 54 països europeus amb l'objectiu de reforçar la cooperació internacional

El director del Departament de Policia, Bruno Lasne, i el cap de l’Oficina de Cooperació Internacional i de l’Oficina Central Nacional (OCN) d’Interpol Andorra, el sergent major Francesc Almendros, han participat en la 53a Conferència Regional Europea d’Interpol, celebrada els dies 20 i 21 de maig a Toledo.

La trobada ha reunit 140 alts comandaments policials de 54 països europeus amb la finalitat d’analitzar les principals amenaces criminals que afecten el continent i reforçar la cooperació internacional entre cossos policials.

Entre els principals temes abordats durant les jornades hi ha hagut la delinqüència transnacional, les operacions de frau dirigides a víctimes d’altres continents i la infiltració de grups criminals en empreses i negocis legítims. També s’ha tractat l’evolució del tràfic de drogues a Europa i les estratègies per detectar i desmantellar xarxes de tràfic de persones actives al territori europeu.

Els representants policials han posat especial atenció en l’augment de l’activitat criminal vinculada a les plataformes digitals i als centres d’estafa a gran escala, una problemàtica que, segons s’ha exposat durant la conferència, representa una amenaça creixent a nivell global.

En el marc de la trobada, el director de la Policia, Bruno Lasne, ha signat l’Acord General sobre els privilegis i immunitats de l’Organització Internacional de Policia Criminal juntament amb el secretari general d’Interpol, Valdecy Urquiza, i el president de l’organisme, Lucas Philippe.

Aquest acord, adoptat pels 196 països membres durant la 93a Assemblea General celebrada a Marràqueix el novembre passat, estableix un marc multilateral de protecció jurídica entre Interpol i els seus estats membres. El text té com a objectiu garantir que l’organització, els seus funcionaris i les seves bases de dades puguin operar amb independència, neutralitat i immunitat, preservant la confidencialitat de la informació policial compartida i evitant accessos no autoritzats.

Durant l’assemblea general del 2025, un total d’11 països es van adherir inicialment a l’acord. Ara, Andorra i Espanya han formalitzat la seva signatura en el marc de la conferència celebrada a Toledo, mentre es preveu que la resta d’estats s’hi vagin incorporant progressivament després dels processos d’aprovació interns corresponents.

