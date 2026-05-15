La Policia rep per primer cop una condecoració militar francesa per la cooperació en seguretat nacional

La Direction du renseignement et de la sécurité de la défense ha distingit quatre membres del Cos de Policia d’Andorra amb la medalla de la Defensa nacional francesa per la seva tasca de cooperació vinculada a la seguretat nacional. L’acte de lliurament de les condecoracions es va celebrar aquest dimecres a la tarda a l’ambaixada de França, a Andorra la Vella.
Entre les persones reconegudes hi ha el director adjunt del cos, Antoni Rodríguez, l’inspector Joan Carles Seco i dos agents majors de l’àrea d’investigació. Des de la policia han subratllat que aquesta distinció evidencia “l’estreta col·laboració entre els dos països”, així com “la professionalitat, el rigor i el compromís” dels agents andorrans.
La Direction du renseignement et de la sécurité de la défense i els Mossos d’Esquadra distingeixen diversos comandaments andorrans per la cooperació policial i investigadora internacional
El departament ha remarcat també el caràcter inèdit del reconeixement, ja que és la primera vegada que aquesta institució militar francesa concedeix aquesta condecoració a membres de la policia andorrana. Segons el cos, aquest fet reforça els vincles de cooperació internacional en l’àmbit de la seguretat.
A aquests reconeixements se n’han afegit tres més concedits recentment pels Mossos d’Esquadra durant els actes commemoratius del Dia de les Esquadres. En aquest marc, els inspectors majors Josep Lluís Martínez i Josep Albert Rivero van rebre a la Seu d’Urgell la medalla de bronze amb distintiu blau al mèrit policial per la col·laboració mantinguda en investigació criminal i coordinació operativa entre els dos cossos policials.
D’altra banda, el sergent major i responsable de la policia científica, Sergi Medina, també va ser distingit a Barcelona amb la mateixa condecoració. En aquest cas, el reconeixement posa en valor tant la seva trajectòria professional com la cooperació institucional desenvolupada amb els Mossos d’Esquadra.
Des del Cos de Policia han valorat aquestes distincions com una mostra del treball conjunt que mantenen amb altres cossos de seguretat i de la coordinació internacional en matèria policial i d’investigació criminal.