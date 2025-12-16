Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Des de l’àmbit policial es remarca la necessitat de preservar la confidencialitat del procés. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Investigació oberta per fets greus

La Policia investiga una presumpta agressió sexual en un hostal d’Arinsal denunciada durant aquest dilluns

Els agents van actuar de manera immediata després de rebre l’avís i mantenen obertes les diligències inicials encara en una fase preliminar

La Policia manté oberta una investigació arran d’una presumpta agressió sexual registrada a Arinsal durant la matinada de dilluns. L’alerta va situar els fets en un establiment d’allotjament de la localitat, fins on es van desplaçar efectius poc després de rebre la comunicació.

Un cop al lloc, es van activar els mecanismes previstos en situacions d’aquesta naturalesa, amb les primeres diligències orientades a aclarir les circumstàncies del cas. Tanmateix, apunten que la investigació es va iniciar des de l’hospital. Des del cos de seguretat indiquen que la investigació es troba en una fase inicial i que les tasques continuen en curs.

Un cop al lloc, es van activar els mecanismes previstos en situacions d’aquesta naturalesa, amb les primeres diligències orientades a aclarir les circumstàncies del cas

Des de l’àmbit policial es remarca la necessitat de preservar la confidencialitat del procés, amb l’objectiu d’evitar una exposició innecessària de la persona afectada mentre avança el treball d’investigació.

Un intent de sostreure les pertinences d’una motxilla destapa un presumpte lladre implicat en diversos robatoris

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Jesús Owono esdevindrà el primer tricolor en disputar la Copa Àfrica, representant a Guinea Equatorial
La desintervenció de les pròrrogues dels lloguers s’aplicarà progressivament a partir de l’1 de gener del 2027
Espanya confirma que l’Entry/Exit entrarà en vigor a l’abril i amb l’acord de fronteres tancat abans de l’aplicació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Casal informa que el tall de Tarascó continua actiu mentre es normalitza la circulació en altres punts fronterers
  • Societat
Canillo compra el Prat del Portal de Branqueta per 2,6 milions d’euros, un terreny de 4.500 metres quadrats
  • Societat
La societat pública PGASAU es fa indefinidament amb la gestió del Pont Tibetà, el Roc del Quer i Cal Federico
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella crea una borsa de treball d’interins per reforçar els serveis essencials a la parròquia
  • Parròquies
La capital invertirà 13 milions d’euros el 2026 amb l’espai públic i l’habitatge com a prioritat i una “visió a llarg termini”
  • Parròquies, Societat
Adjudicats per 237.706 euros els treballs de dragatge del riu d’Ós per reforçar el manteniment fluvial preventiu
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu