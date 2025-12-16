La Policia investiga una presumpta agressió sexual en un hostal d’Arinsal denunciada durant aquest dilluns

La Policia manté oberta una investigació arran d’una presumpta agressió sexual registrada a Arinsal durant la matinada de dilluns. L’alerta va situar els fets en un establiment d’allotjament de la localitat, fins on es van desplaçar efectius poc després de rebre la comunicació.
Un cop al lloc, es van activar els mecanismes previstos en situacions d’aquesta naturalesa, amb les primeres diligències orientades a aclarir les circumstàncies del cas. Tanmateix, apunten que la investigació es va iniciar des de l’hospital. Des del cos de seguretat indiquen que la investigació es troba en una fase inicial i que les tasques continuen en curs.
Des de l’àmbit policial es remarca la necessitat de preservar la confidencialitat del procés, amb l’objectiu d’evitar una exposició innecessària de la persona afectada mentre avança el treball d’investigació.