  • La façana de l'edifici administratiu de la Policia. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Actuacions policials

Un intent de sostreure les pertinences d’una motxilla destapa un presumpte lladre implicat en diversos robatoris

L'home tenia una ordre de recerca judicial amb detenció com a presumpte implicat en furts de carteres i en l'ús indegut de targetes de crèdit

La Policia va detenir, divendres a la tarda a Andorra la Vella, un home de 34 anys i no resident com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni, per furts d’un valor superior a 600 euros, i contra l’ordre socioeconòmic, en aquest cas per ús indegut de targetes de crèdit.

L’arrest es va produir quan un ciutadà va alertar el cos d’ordre perquè hauria vist el sospitós intentant sostreure alguna pertinença de la motxilla d’una dona. Quan els agents el van controlar, van comprovar que tenia una ordre de recerca judicial amb detenció com a presumpte implicat en furts de diverses carteres i en la utilització de les targetes de crèdit sostretes l’octubre del 2018. Llavors, la investigació policial el va identificar com a presumpte autor dels fets juntament amb altres quatre persones.

El mateix divendres a la tarda, el cos de Policia va detenir un altre home, de 51 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després d’haver agredit el seu fill, major d’edat, al domicili familiar, a Escaldes-Engordany. Els agents van localitzar l’home a Sant Julià de Lòria minuts després de rebre l’avís.

Una conductora d’un patinet elèctric és arrestada amb 0,43 grams d’MDMA després de saltar-se dos semàfors

