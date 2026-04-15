La campanya de Pasqua contra l’alcohol i les drogues es tanca amb 33 persones detingudes després de 719 controls

La Policia ha efectuat un total de 719 controls durant la campanya de Pasqua contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, la qual es va posar en marxa entre el 28 de març i el 12 d’abril en diferents punts de la xarxa viària del país. En aquesta primera campanya de l’any 2026, la qual ha tingut una durada de poc més de dues setmanes, s’han detingut 33 persones. Del total, 27 han estat arrestades per positius d’alcoholèmia, 3 per alcohol i drogues al volant, una altra per negar-se a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia i, una darrera, que va donar positiu en alcohol, però va refusar fer-se la prova de tòxics. En un dels controls emmarcats en la campanya també es va detenir un conductor que circulava amb el permís suspès.
En aquest sentit, set de les persones controlades es van veure implicades en accidents, sis de danys materials i un amb ferits. La majoria de les persones arrestades (29) són residents al país i les altres quatre són turistes. Del total, 31 són homes i un parell, dones. Pel que fa a les taxes, 12 dels detinguts ho han estat per positius d’entre 0,87 i 1,20, mentre que altres 10 han registrat alcoholèmies d’entre 1,21 i 1,60, i cinc més s’han situat entre l’1,60 i els 2,00 grams d’alcohol per litre de sang. Sobre els quatre restants, se’ls ha controlat amb positius de fins a 2,34.
Quant a les edats, de les 33 persones detingudes, 8 tenen entre 18 i 25 anys; 14 més, entre 26 i 40 anys, i, les altres 11, més de 40. Durant la campanya també s’han imposat cinc sancions administratives per conduir amb taxes d’alcoholèmia inferiors a 0,87.
Conscienciar i reduir la sinistralitat
Cal destacar que la policia efectua diverses campanyes durant l’any contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues amb l’objectiu de dissuadir i prevenir conductes de risc. En aquest sentit, i al llarg d’aquest any, es faran tres campanyes més contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, i se n’han previst altres cinc per detectar, controlar i prevenir diferents imprudències en matèria de seguretat viària, amb la voluntat ferma de continuar incidint en la responsabilitat de respectar el Codi de la circulació per tal d’evitar accidents. Aquestes cinc campanyes es faran en col·laboració amb els serveis de Circulació de les diferents parròquies.