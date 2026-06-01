Andorra aprova l’adhesió al Conveni de Varsòvia contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

El Govern ha aprovat l’adhesió d’Andorra al Conveni del Consell d’Europa relatiu al blanqueig, el descobriment, l’embargament i la confiscació dels productes del crim i el finançament del terrorisme, conegut com a Conveni de Varsòvia.
El text, adoptat el 3 de maig del 2005, té per objectiu promoure, facilitar i reforçar la cooperació entre els estats part per garantir la identificació, el seguiment, el bloqueig, l’embargament i la confiscació dels fons vinculats al crim organitzat i al finançament del terrorisme, tant en l’àmbit nacional com internacional.
L’adhesió a aquest instrument internacional permetrà a Andorra consolidar el marc normatiu i reforçar el compromís del país amb els estàndards europeus i internacionals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals, la corrupció i el finançament del terrorisme.
L’adhesió a aquest instrument internacional permetrà a Andorra consolidar el marc normatiu i reforçar el compromís del país amb els estàndards europeus i internacionals
El Conveni de Varsòvia amplia i actualitza el marc establert pel conveni del Consell d’Europa de 1990, que Andorra ja va signar i ratificar i que va entrar en vigor en l’ordenament jurídic andorrà l’1 de novembre de 1999. L’adopció d’aquest nou conveni, respon a la necessitat d’adaptar els instruments de cooperació internacional als nous fenòmens delictius, d’acord amb les recomanacions i els procediments d’avaluació del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i de MONEYVAL.
El conveni s’aplica a la prevenció del blanqueig, al descobriment, l’embargament i la confiscació dels productes del crim, així com a la investigació i tipificació dels delictes vinculats al finançament del terrorisme. El text també estableix mecanismes de cooperació entre autoritats competents, incloent-hi l’intercanvi d’informació entre unitats d’intel·ligència financera, l’ús de tècniques especials d’investigació i la possibilitat de dur a terme actuacions coordinades en l’àmbit internacional.
En el cas d’Andorra, l’ordenament jurídic ja preveu els delictes de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme al Codi penal. A més, en el marc de la reforma del Codi penal actualment en debat al Consell General, el Ministeri de Justícia i Interior ha proposat incorporar la responsabilitat penal de les persones jurídiques per a determinats delictes, fet que reforça l’alineament del país amb els estàndards derivats del conveni.
El conveni s’aplica a la prevenció del blanqueig, al descobriment, l’embargament i la confiscació dels productes del crim, així com a la investigació i tipificació dels delictes vinculats al finançament del terrorisme
L’aplicació del conveni també implica assegurar mecanismes interns adequats per a la gestió dels béns objecte de mesures provisionals o de confiscació, així com la possibilitat de retorn als seus propietaris legítims, d’acord amb les disposicions previstes en el text internacional.
L’autoritat andorrana designada per gestionar les sol·licituds de cooperació internacional serà el ministeri encarregat de la Justícia, mentre que la unitat d’intel·ligència financera andorrana serà la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND).
L’adhesió d’Andorra al Conveni de Varsòvia haurà de ser sotmesa a l’aprovació del Consell, ja que es tracta d’un instrument jurídic internacional que afecta matèries relatives a la seguretat interior, la cooperació judicial i que requereix mesures legislatives per a la seva execució.