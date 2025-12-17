Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Part de l'accés a l'edifici administratiu de la Policia. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Actuacions policials

La Policia arresta un turista de 37 anys després que el servei de Circulació el veiés agredint la seva parella al carrer

Aquest es va posar violent i va intentar propinar cops de puny i puntades de peu als agents, als que també va insultar i amenaçar de mort

Durant la matinada de dimarts, la Policia va detenir al Pas de la Casa un turista de 37 anys com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública, l’honor i la llibertat. Els agents van intervenir per un avís del servei de Circulació, que hauria vist l’home agredir la seva parella al carrer. Quan van procedir a verificar els fets, l’home es va començar a posar violent i va intentar propinar diversos cops de puny i puntades de peu als policies que estaven intervenint, als que també va insultar i amenaçar de mort.

D’altra banda, durant darrers dies, i pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, el cos d’ordre ha arrestat quatre persones. Es tracta d’homes amb edats compreses entre els 26 i els 45 anys controlats amb positius d’alcoholèmia de 0,93 a 1,01.

Detingut després de descobrir, arran d’una investigació per agressió sexual, que n’hauria comès una altra el 2023

Detingut després de descobrir, arran d'una investigació per agressió sexual, que n'hauria comès una altra el 2023

