  • La façana de l'edifici administratiu de la Policia. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Actuacions policials

Detingut després de descobrir, arran d’una investigació per agressió sexual, que n’hauria comès una altra el 2023

L'home, de 42 anys, ja va ser arrestat l’octubre de l'esmentat any arran d’una denúncia per una agressió constitutiva de violació a una menor

La Policia ha detingut, aquesta setmana al Pas de la Casa i per ordre judicial, un home de 42 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual, per una agressió sexual constitutiva de violació, i d’un delicte contra la integritat física i moral, per violència de gènere.

En aquest sentit, des del cos d’ordre han recordat que l’home ja va ser detingut l’octubre de l’any 2023 arran d’una denúncia per una agressió sexual constitutiva de violació a una noia menor d’edat. Llavors, en l’escorcoll al seu domicili, se li van trobar elements relacionats amb el tràfic i consum de droga tòxica.

En aquell moment, va ser processat com a presumpte autor d’aquests delictes mentre la investigació policial, un cop judicialitzada, va continuar i ha permès descobrir que, el juny del mateix any, hauria comès una altra agressió sexual contra una dona a qui hauria violat quan ella va voler deixar la relació que mantenien. Per aquests fets la Batllia en va ordenar l’arrest, la qual es va efectuar dilluns al migdia.

La Policia investiga una presumpta agressió sexual en un hostal d’Arinsal denunciada durant aquest dilluns

