El concurs per reestructurar la xarxa d’autobusos queda desert i es tornarà a convocar amb els mateixos criteris

El concurs per elaborar l’estudi de planificació estratègica i reestructuració de la xarxa de transport públic d’autobusos i les seves infraestructures futures ha quedat desert. Segons han informat des de Govern, l’Executiu té la voluntat de tornar-lo a convocar mantenint els mateixos criteris de la licitació publicada el passat mes de juny, tenint en compte l’interès que considera que aquesta avaluació té per a la mobilitat del país.
El procediment no s’ha pogut adjudicar després que l’única empresa que s’hi ha presentat no hagi aportat tota la documentació requerida en el plec del concurs. D’aquesta manera, el possible adjudicatari no ha complert amb el lliurament de la documentació necessària per completar el procés d’adjudicació, motiu pel qual es preveu impulsar una nova convocatòria amb les mateixes condicions establertes inicialment.
En aquest sentit, l’estudi té com a objectiu millorar el funcionament de la xarxa d’autobusos i fer compatible aquest servei amb la futura implantació d’un tramvia. L’anàlisi haurà de servir, d’una banda, per determinar la reestructuració del servei de bus i, de l’altra, per definir els diferents elements vinculats al transport segregat. Així, l’estudi haurà d’abordar aspectes com les parades que haurà de fer el futur sistema o les reserves d’espai necessàries per permetre el seu pas.