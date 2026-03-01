Andorra la Vella demana un estudi complementari per analitzar l’encaix urbanístic del traçat del futur tramvia

El Comú d’Andorra la Vella ha sol·licitat un estudi complementari per determinar si el traçat proposat del futur tramvia és plenament apte i coherent amb el model urbanístic previst per a la parròquia, en el marc del procés de retorn obert als comuns després que el Govern definís un recorregut concret abans d’iniciar la tramitació formal del pla sectorial del transport segregat. Segons fonts oficials de la corporació comunal consultades per EL PERIÒDIC, la definició prèvia del traçat permet treballar sobre una proposta clara i avançar en l’anàlisi tècnica del projecte. En aquest sentit, han indicat que “disposar d’un traçat definit permet analitzar-ne l’encaix dins el terme parroquial i avançar en la planificació d’un projecte estructural de futur per al país”.
En paral·lel, el comú manté una col·laboració activa amb l’Executiu, amb reunions periòdiques per abordar els aspectes tècnics del projecte: “El treball és continu i coordinat”, han ponderat, amb l’objectiu de poder donar el retorn dins els terminis establerts. Aquest treball s’està desenvolupant de manera simultània a la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP). En aquest marc, la corporació té present la necessitat de reservar els espais que puguin resultar estratègics per garantir que el futur desenvolupament urbanístic de la parròquia sigui compatible amb aquesta infraestructura i “evitar hipotecar decisions a llarg termini”.
Escaldes-Engordany i els intercanviadors
Tal com va publicar aquest mateix mitjà fa uns dies, el Comú d’Escaldes-Engordany també va plantejar al Govern un ajust puntual en el traçat del futur tramvia pel que fa a la ubicació d’un dels intercanviadors previstos dins el pla sectorial del transport segregat. Segons fonts oficials de la corporació escaldenca, l’únic canvi proposat afecta l’emplaçament d’un intercanviador concebut per preveure futures connexions cap a Encamp i la Massana.
En aquest sentit, van explicar que es tractaria d’un intercanviador “per preveure que en un moment donat es pugui anar cap a Encamp i cap a la Massana”, tot detallant que el Govern havia plantejat inicialment una ubicació concreta, però que els tècnics del comú consideraven més adient una alternativa. La proposta ja s’ha traslladat a l’Executiu, que actualment l’està estudiant per valorar-ne la viabilitat. Per la seva banda, fonts oficials del Govern van remarcar que el projecte es troba encara en fase de treball tècnic i que, malgrat el retorn efectuat pels comuns, “encara s’han de mantenir diverses reunions” abans de validar definitivament el document.
Antecedents
Va ser el passat 11 de desembre quan el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va anunciar que el Govern havia lliurat als comuns de Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella el traçat proposat del futur tramvia, així com els espais reservats per a cotxeres i aparcaments intermodals. Segons va indicar aleshores, les corporacions disposaven “fins a final de febrer per donar un retorn” abans d’iniciar la tramitació formal del pla sectorial a partir del mes de març, amb la voluntat que el document quedés aprovat abans de finalitzar la legislatura el 2026.