La negativa a acceptar els recursos socials, al centre del cas de la persona que hauria pernoctat al Parc Central

El Govern ha volgut sortir al pas aquest dimecres de les informacions publicades sobre la persona que hauria dormit al Parc Central d’Andorra la Vella, i ho ha fet a través d’una compareixença en què han estat presents les dues ministres ‘implicades’ en la casuística, Trini Marín (des d’Afers Socials) i Ester Molné (des d’Interior i Justícia), les quals han tret ferro a l’assumpte en assegurar que es tracta d’una persona coneguda pels serveis socials i que els ministeris pertinents ja han intervingut en diferents ocasions davant situacions similars.
«És una persona que coneix perfectament tots els circuits i els recursos que tenim des d’Afers Socials. Nosaltres, en diverses ocasions, hem hagut d’actuar perquè no ens trobéssim amb aquesta situació», ha explicat Marín, qui ha posat en valor també el treball conjunt entre ambdós ministeris, així com amb Salut o «amb qui sigui necessari». «Tan bon punt es té coneixement d’una situació així, s’engega el protocol i actuem de seguida perquè és la nostra obligació«, ha afegit la titular d’Afers Socials.
«Potser hem tingut dificultats, però tenim psicòlegs, educadors i professionals que procuren ajudar aquesta persona o qualsevol altra que es pugui trobar en una situació similar» – Trini Marín
En aquest sentit, la ministra també ha aprofitat la seva intervenció per desmentir algunes de les informacions que s’han publicat sobre aquest cas en altres mitjans del país, com la possible tutela de l’implicat: «Vull aclarir que no és una persona tutelada pel Ministeri d’Afers Socials». Tanmateix, sí que ha admès que, en anteriors ocasions, sí que s’han trobat dificultats perquè la persona compleixi les obligacions associades als recursos que se li ofereixen. «Potser hem tingut dificultats, però tenim psicòlegs, educadors i professionals que procuren ajudar aquesta persona o qualsevol altra que es pugui trobar en una situació similar», ha indicat Marín.
Qüestionada, però, per les mesures que pot dur a terme l’administració en una casuística com aquesta (rebuig dels recursos que se li ofereixen), Marín s’ha limitat a recordar els límits legals de la intervenció pública. «La llei ens compromet a ajudar qualsevol persona que ho necessiti, però també hi ha una part d’obligacions», ha explicat, tot remarcant que si la persona es nega a acceptar el recurs oferit, «no podem fer res contra això». «Com no sigui Batllia que ens digui que aquesta persona, per obligació, la podem agafar i portar-la allà on ens indiquin, no podem actuar contra la seva voluntat», ha afegit la ministra.
«Com no sigui Batllia que ens digui que aquesta persona, per obligació, la podem agafar i portar-la allà on ens indiquin, no podem actuar contra la seva voluntat» – Trini Marín
Per altra banda, i sobre la possibilitat que apuntava a la presència de dues persones pernoctant al Parc Central, Marín ha aclarit que les verificacions efectuades posteriorment amb els agents implicats apunten que només n’hi havia una: «Suposo que en dues ocasions l’han vist [a aquesta persona] i s’han pensat que eren dos», ha assenyalat. Tanmateix, sí que ha reconegut que Afers Socials no va tenir constància de les dues nits que l’implicat hauria dormit al ras: «Desconeixíem que aquests dies no tenia on anar a dormir», remarcant també que, «en cap cas», es va produir una negativa per part dels serveis socials a oferir-li ajuda.
Finalment, i qüestionada per la situació personal de l’afectat i si disposa o no d’un domicili fix, Marín ha evitat entrar en detalls: «Per motius de protecció de dades prefereixo no aprofundir en el seu entorn ni en la seva situació familiar», ha afirmat, tot i reiterar que els mecanismes d’intervenció estan preparats per actuar de manera immediata. «Si la persona de seguretat del Parc Central avisa la Policia, s’engega el protocol automàticament», ha afegit, explicant que, en aquell moment, el cos policial truca a la treballadora social del ministeri i se li dona «el servei necessari».
Pernoctar al carrer: legal o il·legal?
El marc legal de la casuística també ha sigut motiu de debat durant les darreres hores, arribant a qüestionar-se molts ciutadans si pernoctar al carrer és legal o il·legal. En aquest sentit, Molné ha recordat que «el que està prohibit és la mendicitat, però dormir al carrer no», remarcant que es tracta d’una situació excepcional: «És un cas molt residual. Aquest tipus de casos, igual que els extrems, s’analitzen cas per cas». Així, i en línia amb l’esmentat per Marín, la titular de Justícia i Interior ha apuntat que quan hi ha una problemàtica de salut mental es pot demanar la incapacitació o l’ingrés forçós en cas que la persona «no tingui consciència de la malaltia o perdi el control», tot i admetre que «no estem acostumats a aquest tipus de coses al nostre país».