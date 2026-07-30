La línia de bus entre Andorra i la Seu ampliarà fins a 40 freqüències diàries a partir d’aquest mateix mes de setembre

La línia regular d’autobús entre Andorra i la Seu d’Urgell continuarà reforçant el servei durant els pròxims mesos amb un increment de les freqüències i una ampliació dels horaris. Així ho ha explicat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha apuntat que s’arribarà a les 40 expedicions diàries per sentit a partir del setembre després d’haver duplicat el nombre d’usuaris des del 2023. «El transport públic ha estat el pal de paller d’aquesta legislatura», ha mencionat el mandatari, tot assegurant que «quan vam arribar el 2023 vam duplicar les freqüències, de 14 a 30 aproximadament, i això s’ha traslladat realment a una duplicació dels usuaris».
Així doncs, i segons les dades facilitades, la línia va registrar 268.453 viatges durant el 2025, amb una mitjana de 735 usuaris diaris, mentre que abans de l’ampliació del servei la xifra era de 341 viatgers al dia. Ara, el servei és utilitzat pel 40% dels prop de 1.900 treballadors transfronterers que es desplacen entre Andorra i la Seu. «Hem aconseguit captar el 40% dels nostres transfronterers que pugen amb transport públic i això són menys cotxes a les nostres carreteres», ha remarcat Forné, qui també ha destacat que, mentre el nombre de transfronterers només ha augmentat un 11% des del 2023, el nombre d’usuaris del bus s’ha incrementat més d’un 100%.
En aquest sentit, les primeres millores entraran en vigor aquest 1 d’agost. Així, les expedicions de dilluns a dissabte passaran de 29 a 32, mantenint una freqüència de pas cada mitja hora, mentre que els diumenges i festius s’incrementaran de 13 a 16 serveis diaris. A més, la línia començarà a funcionar també els dies de Nadal i Cap d’Any, quan fins ara no prestava servei. No s’aturarà aquí, sinó que el reforç continuarà l’1 de setembre, quan HIFE incorporarà un vehicle híbrid addicional que permetrà incrementar les expedicions de 32 a 40 per sentit de dilluns a divendres.
La línia va registrar 268.453 viatges durant el 2025, amb una mitjana de 735 usuaris diaris, mentre que abans de l’ampliació del servei la xifra era de 341 viatgers al dia
Per altra banda, i en un àmbit més tecnològic, Forné ha destacat que els usuaris podran consultar la ubicació dels autobusos en temps real a través de l’aplicació Mou-te, una funcionalitat que inicialment estarà disponible als quatre vehicles que operen la línia. «Es podrà validar i veure en temps real els busos d’aquesta línia», ha indicat, tot destacat que la nova targeta també quedarà integrada amb la resta de línies regulars del país. «Es podrà fer a partir del setembre», ha assenyalat el secretari d’Estat, qui també ha avançat que el pagament dels bitllets a través de l’aplicació arribarà més endavant, mentre que el pagament amb targeta es començarà a implantar entre setembre i octubre.
Qüestionat, però, pel cost de l’ampliació del servei, ha afirmat que no suposarà una aportació econòmica addicional, ja que l’Executiu s’hauria limitat només a autoritzar la reorganització del servei i a mediar entre les empreses operadores. «Amb aquesta nova autorització hem aconseguit que la primera empresa tingui més usuaris i que la segona també tingui el mateix rendiment», ha dit, defensant, una vegada més, que els resultats demostren l’eficàcia de les polítiques impulsades i relacionant-ho amb altres actuacions impulsades durant la legislatura, com les turborotondes o les obres al carrer de la Unió. «Hem aconseguit reduir el trànsit un 5%, una cosa que no s’aconseguia des de feia molts anys», ha conclòs.