L’incendi queda controlat mentre els Bombers supervisen els punts calents abans de poder donar-lo per extingit

L’incendi d’Os de Civís ha quedat controlat aquest dijous al migdia després de dos dies de treball dels equips d’emergència. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han confirmat l’evolució favorable del foc i, una vegada assolida aquesta fase de l’operatiu, s’ha procedit a la retirada tant dels efectius catalans com dels Bombers d’Andorra que havien participat en les tasques d’extinció. Malgrat la retirada dels equips terrestres, el dispositiu no es dona encara per finalitzat, ja que, durant aquesta tarda, el cos andorrà durà a terme diversos vols de reconeixement sobre la zona per comprovar l’estat del terreny i verificar que no es produeixin reproduccions del foc.
Val a dir que, segons la doctrina dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, el fet que un incendi estigui controlat no significa que estigui extingit. En aquest sentit, un incendi es considera controlat quan les flames ja no es propaguen lliurement, però encara hi poden existir punts calents que obliguen a mantenir tasques de rematada, rereguarda i vigilància per evitar que el foc es torni a activar. En canvi, un incendi només es declara extingit quan s’ha comprovat que ja no hi ha flames ni punts calents i que no existeix cap possibilitat de reignició.
En incendis forestals com el d’Os de Civís, la presència de soques, arrels o una gran acumulació de matèria orgànica pot mantenir punts calents durant diversos dies
Tanmateix, es remarca que aquesta declaració no depèn d’un nombre determinat de dies, sinó exclusivament de la situació operativa sobre el terreny i de l’evolució de cada incendi. Així, no hi ha un termini establert entre les fases de control i d’extinció. En incendis forestals com el d’Os de Civís, la presència de soques, arrels o una gran acumulació de matèria orgànica pot mantenir punts calents durant diversos dies, fet que obliga a prolongar les tasques de vigilància fins que es pugui garantir que no queda cap focus amb capacitat de revifar.
Cal recordar que l’incendi es va originar dimarts a la zona del pic de Salòria, molt a prop de la frontera amb el Principat. Després de les primeres inspeccions, els equips d’emergència van confirmar que el foc s’havia iniciat al vessant català a conseqüència d’un llamp latent, una causa natural que va acabar desencadenant l’incendi dies després de la descàrrega elèctrica. Durant les tasques d’extinció hi van participar una trentena de bombers, una desena dels quals Bombers d’Andorra, juntament amb cinc mitjans aeris de Bombers de la Generalitat.