El cap de Govern preveu presentar al mes de setembre la proposta sobre la interrupció voluntària de l’embaràs

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat aquest dijous que l’Executiu espera estar «en disposició» de presentar a partir del mes de setembre una proposta de modificació en matèria d’interrupció voluntària de l’embaràs, amb l’objectiu d’avançar en el reconeixement dels drets de les dones sense posar en risc el sistema institucional andorrà. Les declaracions arriben després de la reunió mantinguda ahir amb el secretari d’Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin. Espot ha assegurat que el diàleg amb el Vaticà continua i ha defensat que aquestes trobades han servit per delimitar el marge d’actuació del Govern.
«Jo crec que sí, estarem en disposició al mes de setembre d’introduir la modificació que ens porti a assumir el compromís que vam establir amb la ciutadania a les passades eleccions, que no era un altre que avançar en el reconeixement dels drets de les dones sense traspassar aquest límit del manteniment del nostre sistema institucional», ha manifestat. El cap de Govern ha remarcat que el compromís de l’Executiu és que la modificació pugui entrar en vigor durant l’actual legislatura. «La idea és poder operar la modificació que calgui fer i que entri en vigència durant aquesta legislatura, evidentment. El compromís és aquest. Jo crec que hi ha temps més que suficient», ha afirmat.
Espot ha explicat que el Govern es troba en la fase final del procés de reflexió després dels contactes mantinguts amb la Santa Seu. «Jo crec que ja estem al cap del carrer en aquest diàleg, ja sabem fins on podem arribar, i estem en aquest procés final de formació d’aquesta íntima convicció», ha assenyalat, tot afegint que la reunió amb Parolin «va ser molt fructífera». En aquest sentit, ha insistit que l’objectiu de les converses no és obtenir l’autorització del Vaticà, sinó assegurar-se que la proposta que acabi impulsant el Govern no comprometi el model institucional del Principat.
«La idea és poder operar la modificació que calgui fer i que entri en vigència durant aquesta legislatura, evidentment. El compromís és aquest. Jo crec que hi ha temps més que suficient» – Xavier Espot
«No esperem una prestació de consentiment explícita o implícita de la Santa Seu. Primer, perquè no hi serà en una qüestió com aquesta, i després perquè crec que, encara que hi pogués ser, no faria favor ni estètic ni de fons a la nostra sobirania», ha indicat. Malgrat això, Espot ha assegurat que els contactes amb la Santa Seu han estat útils per reforçar la confiança del Govern sobre el camí escollit. «Hem d’assolir l’íntima convicció, com a Govern, que allò que presentarem, si és que ho acabem presentant, no posarà en risc el nostre sistema institucional. I en això estem treballant. Crec que avui estem més a prop de l’obtenció d’aquesta íntima convicció del que estàvem fa dos dies», ha exposat.
El cap de Govern també ha reiterat que les competències per modificar la normativa corresponen exclusivament a les institucions andorranes. Així, ha recordat que la mateixa Santa Seu ha reconegut des de l’inici del diàleg que les decisions en aquesta matèria són competència del Consell General i del Govern en l’àmbit que li correspon. Alhora, ha insistit que l’Executiu manté com a línia vermella la preservació del sistema institucional. «Sabem que, si volem mantenir el nostre règim institucional, no podem caminar cap a la legalització de l’avortament. Però entre la legalització de l’avortament i la despenalització de l’avortament hi ha una zona, hi ha una finestra d’oportunitat que es pot explorar», ha declarat.
En aquest sentit, ha defensat que el Govern rebutja tant les iniciatives que, a parer seu, podrien posar en risc el model institucional com la necessitat d’obtenir un aval explícit del Vaticà. «Crec que és una irresponsabilitat tirar endavant iniciatives legislatives maximalistes o no prou equilibrades des de la perspectiva de mantenir el nostre sistema institucional. Però també creiem que és un error pensar que hem de disposar d’un consentiment exprés i explícit de la Santa Seu per fer qualsevol cosa en aquesta matèria», ha conclòs.
Resposta de Concòrdia
Des de Concòrdia, la consellera general Núria Segués ha rebut amb cautela l’anunci d’Espot i ha assegurat que la formació es manté «expectant» davant la possibilitat que el Govern presenti una proposta al setembre. Segués ha recordat que, segons el seu parer, durant els tres anys de legislatura l’Executiu ha mantingut el mateix discurs sobre aquesta qüestió sense que s’hagin materialitzat avenços legislatius. En relació amb això, ha afirmat que la formació no entén per què no es va aprofitar la «finestra d’oportunitat» que, segons ha defensat, existia per avançar en la despenalització de l’avortament.
La parlamentària ha assenyalat que, ara per ara, Concòrdia no veu «els fruits d’aquest diàleg» amb la Santa Seu i ha indicat que esperarà fins al setembre per comprovar si el Govern presenta finalment una proposta. «Esperarem de cara al setembre a veure si realment se’ns presenta aquesta proposició de llei i, a partir d’aquí, farem les valoracions que pertoquin», ha manifestat, tot remarcant que, de moment, la formació només pot mantenir-se «expectant», informa l’ANA.