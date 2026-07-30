Espot evita novament fixar una data per al referèndum i descarta fer-lo coincidir amb la campanya de les generals

El cap de Govern, Xavier Espot, ha tornat a evitar fixar una data per al referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea i ha deixat clar que la consulta no se celebrarà si coincideix amb la campanya de les pròximes eleccions generals. El mandatari ha defensat que, abans de convocar les urnes, s’han de completar tots els tràmits pendents a les institucions europees i garantir un període d’informació perquè la ciutadania conegui el contingut del text.
En aquest sentit, ha recordat que el compromís de l’Executiu i dels partits que integren el pacte d’Estat continua sent sotmetre l’acord a un «referèndum jurídicament consultiu, però políticament vinculant», i ha reiterat que el text no es portarà a la ratificació del Consell General si abans no rep el suport de la ciutadania. «La culminació de tot aquest procés ha de passar inexcusablement per la celebració d’un referèndum políticament vinculant, el resultat del qual serà respectat», ha afirmat.
«La culminació de tot aquest procés ha de passar inexcusablement per la celebració d’un referèndum políticament vinculant» – Xavier Espot
Ara bé, Espot ha fet memòria que la consulta no es convocarà fins que la Comissió Europea, el Consell de la UE [amb qui es signarà, en principi, l’acord el pròxim setembre] i el Parlament Europeu [el ratificarà posteriorment] hagin completat els respectius tràmits al respecte. Així, tot i que la signatura està prevista, en principi, per al setembre, ha admès que el calendari continua depenent tant de les institucions europees com dels 27 estats membres.
En relació amb això, ha reconegut que encara és impossible saber si el referèndum es podrà celebrar abans de les eleccions generals o si acabarà quedant en mans del futur Govern. En aquest punt, i posant com a exemple el cas que el Parlament Europeu ratifiqués l’acord poc abans dels comicis nacionals, el cap de l’Executiu ha assegurat que «el que no farem és fer la campanya del referèndum i la de les eleccions al mateix temps, tot barrejat, perquè la gent no sàpiga què vota».
Per aquest motiu, ha defensat que, un cop culminin tots els tràmits europeus, caldrà reservar un període específic perquè la població pugui informar-se abans de pronunciar-se a les urnes. «Hi ha d’haver un temps suficient perquè es pugui fer una campanya informativa i divulgativa que permeti que els ciutadans i les ciutadanes sàpiguen el que van a votar», ha manifestat, tot admetent que aquest període «potser no ha de ser de sis mesos», com s’havia plantejat inicialment.