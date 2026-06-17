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  • La zona del Parc Central on hauria pernoctat l'implicat. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Protocol "habitual" activat

El comú manté el seguiment del cas de l’home que hauria pernoctat al Parc Central i descarta més episodis similars

La corporació afirma que la situació es gestiona conjuntament amb els serveis competents i que «no consta cap situació similar a la parròquia»

El Comú d’Andorra la Vella ha confirmat que està fent seguiment de la situació de l’home que hauria passat les darreres nits al Parc Central, un cas avançat per l’Altaveu i que semblaria que està generant interès entre els veïns de la zona. Així, i segons fonts comunals consultades per EL PERIÒDIC, la corporació va tenir coneixement dels fets a través dels serveis de vigilància de l’espai: «El comú té constància de la situació arran de l’avís dels serveis de vigilància del Parc Central, que van activar el protocol habitual i van informar el Servei de Circulació».

Posteriorment, els agents de circulació es van personar al lloc dels fets, moment en què van avisar al cos de Policia per donar coneixement del succeït. «La Policia és l’autoritat competent en aquests casos«, remarquen les mateixes fonts comunals, les quals apunten, però, que el cas continua sota supervisió i que es manté la coordinació amb els serveis implicats per valorar-ne l’evolució.

«Des del comú es continua fent seguiment de la situació en coordinació amb els cossos corresponents i, en cas de detectar-se una situació similar, s’actuarà seguint el protocol establert, informant els serveis competents», expliquen des de la corporació comunal. Tanmateix, i tot i el ‘rebombori’ creat al voltant de la qüestió, les fonts consultades destaquen que es tracta d’un cas aïllat i que, a hores d’ara, no s’han registrat altres episodis similars: «No consta cap altra situació similar a la parròquia», conclouen.

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