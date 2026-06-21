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  • El cap de Govern, Xavier Espot, defensa que l’impacte econòmic derivat de l’explotació recau principalment sobre la concessionària. | Govern d'Andorra
Elena Hernández Molina
  • Societat
Trasllat de l'activitat heliportuària

La Massana assegura que l’heliport de la Caubella millorarà la convivència i respon a una «demanda històrica»

La nova instal·lació concentrarà la major part de l’activitat heliportuària del país fora del nucli urbà i iniciarà l’operativa de manera progressiva

La Massana viurà aquest dilluns la inauguració de l’heliport nacional de la Caubella, una infraestructura que el comú considera una millora tant per a la parròquia com per al conjunt del país. La cònsol major, Eva Sansa, ha celebrat la posada en marxa d’un equipament que ha de permetre oferir el servei heliportuari «en unes condicions més adequades i amb les màximes garanties» i que dona resposta a una reivindicació històrica dels veïns.

«Per a la Massana és especialment positiu que l’activitat heliportuària es traslladi fora del centre de la parròquia», ha afirmat Sansa. La cònsol considera que la nova ubicació permet mantenir un servei necessari per a la mobilitat i les emergències, alhora que millora la convivència amb els residents, «és una demanda històrica dels veïns», tot remarcant que «el nou emplaçament és més apropiat i pensat específicament per a aquest ús».

La valoració positiva del comú coincideix amb la defensa que han fet el Govern i la majoria parlamentària del projecte. El cap de Govern, Xavier Espot, va sostenir al Consell General que l’heliport s’ha concebut com una infraestructura de servei públic i no com una inversió destinada a generar beneficis econòmics. «El principal objectiu és el servei públic», ha afirmat, tot destacant que les noves instal·lacions compleixen els estàndards internacionals i permetran organitzar millor l’activitat heliportuària del país.

«L’heliport no és un negoci per al Govern ni per a ningú» – Xavier Espot

Pel que fa al cost de la infraestructura, Espot defensa que l’impacte econòmic derivat de l’explotació recau principalment sobre la concessionària. «L’heliport no és un negoci per al Govern ni per a ningú», ha assegurat. El cap de Govern també ha indicat que fins ara l’Executiu ha abonat aproximadament 5,5 milions d’euros vinculats a l’obra.

Malgrat la inauguració de dilluns, l’activitat no s’iniciarà encara a ple rendiment. El Govern ha confirmat que l’entrada en funcionament serà progressiva i que els vols internacionals no estaran disponibles de manera immediata. Espot ha explicat que encara resten pendents diversos treballs relacionats amb els controls fronterers i la implementació de l’Entry-Exit System. «No puc donar una data concreta», ha reconegut sobre l’activació completa del servei.

Des del Partit Socialdemòcrata, en canvi, es mantenen les reserves sobre el projecte. La consellera general Laia Moliné ha qüestionat els objectius que permetran valorar-ne l’èxit i ha advertit de l’increment del cost respecte a les previsions inicials. «El projecte inicialment es preveia en 10 milions, i ara ha passat a 16 milions», va recordar. També va posar en dubte les expectatives generades al voltant de la connectivitat internacional i va reclamar més explicacions sobre el retorn de la inversió pública.

«El projecte inicialment es preveia en 10 milions, i ara ha passat a 16 milions» – Laia Moliné

Durant el debat parlamentari de la setmana passada també es va abordar l’impacte ambiental de la instal·lació. El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, va defensar que la superfície afectada pels treballs representa una part molt reduïda de l’entorn forestal. «S’ha deforestat 24.000 metres quadrats de bosc de la Caubella, amb una superfície total de 10 milions 900 metres quadrats; és el 0,002%», va assenyalar.

El PS eleva a 16 milions d’euros el cost de l’heliport de la Caubella i Espot replica que el projecte ascendeix a 8 milions

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