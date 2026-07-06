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El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Llista en ascens

La llista d’espera actual per accedir a una plaça sociosanitària concertada al país s’enfila fins a les 91 persones

Marín situa el temps d'espera al voltant dels sis mesos i defensa que, mentre no hi ha vacants, s'ofereixen alternatives com residències privades

La llista d’espera per accedir a una plaça residencial sociosanitària concertada continua creixent i ja afecta 91 persones, segons les respostes de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, a la consellera socialdemòcrata Laia Moliné. Del total, 76 es troben en situació de dependència greu o molt greu, mentre que les 15 restants presenten una situació de dependència total. D’aquestes, 40 es troben actualment ingressades en residències privades, cinc ocupen places de respir, sis estan hospitalitzades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i les altres 40 continuen vivint al seu domicili amb recursos d’atenció, principalment el servei d’atenció domiciliària.

Pel que fa al temps d’espera, Marín assenyala que actualment se situa al voltant dels sis mesos, tot i que recorda que aquest termini depèn de les vacants que es vagin generant als diferents centres residencials. Durant aquest període, la ministra assegura que «es proposen alternatives per poder atendre totes les persones que ho requereixin», com ara la derivació a places privades, places de respir, centres de dia o serveis d’atenció domiciliària. En aquest sentit, destaca que actualment no hi ha llista d’espera ni per als centres de dia ni per al servei d’atenció domiciliària.

Actualment, Andorra disposa de 272 places residencials concertades, totes ocupades, i de 378 places de 24 hores si se sumen les concertades i les privades

Actualment, Andorra disposa de 272 places residencials concertades, totes ocupades, i de 378 places de 24 hores si se sumen les concertades i les privades. Marín recorda que la previsió és ampliar aquesta capacitat amb la futura residència sociosanitària d’Encamp, la qual incorporarà 120 noves places residencials abans del 2030. També es preveu ampliar els habitatges amb serveis, passant dels 23 actuals als 94, gràcies als projectes impulsats a Sant Julià de Lòria i a l’antic hotel Jaume I d’Andorra la Vella.

La resposta també revela que, a data 12 de juny, hi havia nou persones ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell pendents d’un recurs social: cinc esperaven una plaça a la Unitat de Mitjana Estada, una un recurs de convalescència i tres una plaça residencial. A més, Marín ha apuntat que el Govern també prepara un increment de les places formatives en l’àmbit sociosanitari. En aquest sentit, explica que ja s’ha previst duplicar l’oferta del bàtxelor d’Infermeria de la UdA mitjançant un desdoblament dels horaris de matí i tarda i que, de cara al pròxim curs, també s’ampliaran les places del batxillerat professional de tècnic en cures auxiliars d’infermeria.

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