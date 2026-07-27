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  • L'incendi. | Bombers de la Generalitat de Catalunya
Sergi Gil Bosch
Successos

Un incendi de vegetació agrícola a la Seu mobilitza un total de sis dotacions dels Bombers de la Generalitat

Segons informa el cos, les tasques d'extinció evolucionen favorablement, tot i que els efectius continuen treballant per controlar el foc

Els Bombers de la Generalitat treballen en l’extinció d’un incendi de vegetació agrícola i camps de rostolls declarat aquest dilluns a la Seu d’Urgell, prop de Castellciutat. L’avís s’ha rebut a les 13.51 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat sis dotacions terrestres. Segons ha informat el cos, les tasques d’extinció evolucionen favorablement, tot i que els efectius continuen treballant per controlar el foc. De moment, no s’han facilitat més dades sobre la superfície afectada ni sobre les causes de l’incendi.

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