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  • Històric de les onades de calor a la central de FEDA. | Servei Meteorològic
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Meteorologia

El país registra 23 dies de calor extrema en només 34 dies, superant el registre màxim de 17 als estius del 2022 i 2023

Fins al 1988 no s'havia registrat cap onada de calor a la central de FEDA, i el 2016 va ser l'últim estiu sense una en aquesta estació meteorològica

El Servei Meteorològic ha alertat que la calor extrema està guanyant pes al Principat, amb un increment molt destacat del nombre de dies amb temperatures excepcionalment elevades durant els darrers anys. Segons les dades difoses aquest dilluns, divendres passat va acabar l’onada de calor més llarga d’aquest estiu. De fet, des del 21 de juny fins al 24 de juliol, s’han registrat quatre onades de calor. En total, hi ha hagut 23 dies en què s’han superat valors extrems de temperatura, tant màximes com mínimes, per sobre del percentil 98 (només són el 2% dels valors més càlids de la sèrie de la central hidroelèctrica).

Des del 21 de juny fins al 24 de juliol s’han registrat quatre onades de calor

A nivell històric, s’ha superat el registre màxim de dies en onada de calor en aquesta estació de FEDA, corresponent als estius del 2022 i 2023, ambdós amb 17 dies. Per tant, fins i tot abans d’acabar el juliol, ja s’han superat amb sis dies l’anterior rècord. Des del Servei Meteorològic, apunten, a més, que el nombre màxim d’onades de calor en un mateix estiu són quatre, i que també els estius dels anys 2022 i 2023 es van registrar el mateix nombre d’onades de calor.

Paral·lelament, Acció Climàtica ha recordat que fins a l’any 1988 no s’havia registrat cap onada de calor a la central de FEDA, i que l’any 2016 va ser l’últim estiu sense onada de calor en aquesta estació meteorològica. Des de llavors, ja fa 10 estius seguits, la qual cosa representa que «l’augment és molt important». En aquest sentit, assenyalen que entre el 21 de juny i el 24 de juliol, 23 dels 34 dies, Andorra ha estat en onada de calor, una persistència inèdita fins avui.

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