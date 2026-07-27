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Sergi Gil Bosch
  • Economia
Volum de negoci

El Grup Andbank incrementa prop de 7.400 milions d’euros en un semestre i supera els 50.000 milions a Espanya

Del volum total assolit, Andbank España gestiona 32.500 milions d’euros, mentre que MyInvestor, el neobanc d’Andbank, i d'altres, sumen 17.500 milions

El Grup Andbank ha superat per primera vegada els 50.000 milions d’euros de volum de negoci a Espanya. Aquesta xifra representa un increment de prop de 7.400 milions d’euros en un semestre rècord de creixement per a l’entitat en el mercat espanyol. Del volum total assolit, Andbank España gestiona 32.500 milions d’euros, mentre que MyInvestor, el neobanc d’Andbank, AXA, El Corte Inglés i diversos ‘family offices’ espanyols, sumen 17.500 milions d’euros.

Dels 7.400 milions de creixement del grup, més de 2.200 milions d’euros venen de l’efecte mercat i 5.200 milions procedeixen d’entrades netes de nou negoci i del creixement de la inversió creditícia, de les quals el 56% han estat aportades per MyInvestor i el 44% per Andbank España.

Durant aquest període, Andbank España ha mantingut una posició financera sòlida, amb una ràtio CET1 de prop del 21%, mentre que la de MyInvestor s’ha situat en el 24%. Aquestes dades reforcen la solidesa financera d’ambdues entitats i la seva capacitat per continuar impulsant el creixement.

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