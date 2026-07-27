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Paris Mameghani Garcia
Actuacions policials

Detingut un turista de 36 anys en un fort estat d’embriaguesa per intentar entrar en un domicili a Escaldes-Engordany

Els fets van tenir lloc ahir diumenge a la tarda quan l’home va començar a colpejar amb força la porta d’un pis fins que la va arribar a trencar

La Policia ha detingut, aquest passat cap de setmana a Escaldes-Engordany, un turista de 36 anys com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni i contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. Els fets van tenir lloc diumenge a la tarda quan l’home va començar a colpejar amb força la porta d’un pis fins que la va arribar a trencar. Va ser la inquilina qui va avisar el cos d’ordre, el qual s’hi va desplaçar de forma immediata. El turista es trobava en un fort estat d’embriaguesa i intentava entrar al domicili quan va ser arrestat. El valor dels danys causats al marc, el pany i l’estructura de la porta superaria els 600 euros.

D’altra banda, i pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha detingut dues persones els darrers dies. Es tracta de dos homes de 31 i 33 anys controlats a Escaldes-Engordany i a Encamp amb taxes d’alcoholèmia d’1,24 i 1,72.

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