Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Regulació dels lloguers en debat

La proposta de llei de descongelació dels lloguers “pot tenir escletxes”, admet Marsol, però defensa el contingut

La ministra assegura que “aplicarem el règim sancionador estrictament” per garantir el compliment dels límits en els diferents contractes

“Escletxes segur que n’hi ha”. Amb aquesta afirmació, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha admès que la proposta de llei de descongelació de lloguers pot donar lloc a interpretacions, tot i defensar que s’ha elaborat amb la voluntat de reduir-les al màxim i oferir un marc el més complet possible.

Marsol ha insistit que el text és fruit d’un llarg procés de treball i negociació amb els diferents actors implicats. “És una llei que fa molts mesos que treballem”, ha assenyalat, tot detallant que s’han mantingut converses amb col·legis professionals, associacions i entitats vinculades a l’habitatge. Segons ha destacat, s’han analitzat diversos escenaris amb l’objectiu de trobar un equilibri entre els drets dels propietaris i dels llogaters.

“És una llei molt garantista i aplicarem el règim sancionador estrictament per assegurar el compliment dels límits establerts als lloguers” – Conxita Marsol

La ministra ha defensat que la norma incorpora garanties importants per als arrendataris, especialment per evitar increments sobtats o rescissions injustificades dels contractes. “És una llei molt garantista”, ha assegurat, tot remarcant que si un propietari decideix canviar d’inquilí haurà de mantenir unes condicions similars. A més, ha subratllat que els increments estaran limitats durant cinc anys i que “no es podran apujar més que un determinat import”, amb pròrrogues que s’allarguen fins al 2030.

Pel que fa a l’abast de la mesura, Marsol ha indicat que es calcula que hi ha uns 7.000 contractes afectats anteriors al 2012 dins d’un volum total d’uns 20.000 contractes. La resta es continuaran prorrogant amb diferents terminis, mantenint una aplicació progressiva de la normativa.

El Govern reforçarà el control dels contractes i aplicarà sancions estrictes per garantir el compliment dels límits establerts per la llei

Marsol ha fet aquestes declaracions arran de les preguntes sobre la situació, avançada per alguns mitjans, en uns edificis de lloguer situats a l’avinguda del Fener, a Escaldes-Engordany, i a l’avinguda Mitjavila, a Andorra la Vella, on diversos arrendataris han rebut comunicacions relacionades amb els seus contractes. En aquest context ,la ministra ha aprofitat per defensar el contingut i els objectius de la llei actualment en tràmit parlamentari.

La titular d’Habitatge també ha remarcat que l’administració disposarà d’eines per controlar el compliment de la llei i actuar en cas d’irregularitats. “Aplicarem el règim sancionador estrictament”, ha afirmat, tot destacant que es podran revisar els nous contractes i comprovar si s’ajusten als límits establerts. En aquest sentit, ha recordat que ja s’han obert expedients en casos de pràctiques irregulars i que es continuarà actuant davant possibles fraus.

Finalment, Marsol ha expressat la seva preocupació per la situació dels llogaters i ha volgut enviar un missatge de calma. “És un tema que em preocupa moltíssim”, ha afirmat, tot incidint en la voluntat del Govern de protegir les persones més vulnerables i garantir l’estabilitat en el mercat de l’habitatge.

Marsol carrega contra l’oposició per “posar pals a les rodes” en l’habitatge i els atribueix part de la responsabilitat

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Marsol situa en més de 2.500 les societats inactives i defensa el projecte de llei per depurar el registre mercantil
La Policia deté un turista de 48 anys que presumptament volia atemptar contra Macron durant la seva visita al Principat
La selecció absoluta jugarà contra l’Iraq un segon amistós d’estiu abans d’enfrontar-se a casa a Liechtenstein

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
[Amb vídeo]: Una fumera al Tarter alerta els veïns, tot i que els Bombers asseguren que és una crema controlada
  • Societat
El Servei Meteorològic activa l’avís groc per tempestes amb activitat elèctrica i descens tèrmic aquesta tarda
  • Societat, Successos
Detingut un conductor amb més de 3,3 d’alcoholèmia després de provocar un accident amb danys materials i fugir
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La Fira de Primavera laurediana supera els 15.000 euros de pressupost i s’allarga fins als tres dies a la plaça Germandat
  • Cultura, Parròquies
Un centenar de persones celebren Sant Jaume dels Cortals en una jornada marcada pel bon temps i ambient festiu
  • Parròquies, Política
Ordino aprova la modificació del POUP i afronta la darrera fase de recursos amb una desena de casos totals a la Batllia
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu