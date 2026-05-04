La Fira de Primavera laurediana supera els 15.000 euros de pressupost i s’allarga fins als tres dies a la plaça Germandat

Sant Julià de Lòria es prepara per acollir la quarta edició de la Fira de Primavera, la qual enguany tindrà lloc del divendres 15 al diumenge 17 de maig a la plaça Germandat, consolidada com a epicentre de la cita després de l’èxit de l’any passat. Entre les novetats, destaca l’ampliació del programa amb una jornada inaugural ja el divendres. La cònsol menor, Sofia Cortesao, ha subratllat durant la presentació que la fira “s’ha convertit en un dels moments més destacats del mes de maig” i ha remarcat el creixement sostingut d’una iniciativa que “any rere any agafa més força i embranzida”.
En aquest sentit, ha volgut posar en valor el paper de la Colla Laurediana, impulsora del projecte: “Nosaltres ens limitem a donar suport, però són els veritables motors d’aquesta iniciativa”. Així, Cortesao ha insistit que l’objectiu és convertir la parròquia en un espai de convivència i trobada. “Volem que la gent es retrobi al voltant de la música, la cultura, la gastronomia i la festa en un espai tan emblemàtic com la plaça Germandat”, ha afirmat. A més, ha destacat l’impacte positiu en el teixit econòmic local, amb una major afluència de visitants i activitat per als negocis.
La programació inclourà actuacions musicals, espectacles de dansa i una àmplia oferta gastronòmica amb la participació d’establiments de la parròquia. El pressupost supera els 15.000 euros, més del doble que en l’edició anterior, una inversió que respon tant a l’èxit del 2024 com al canvi d’ubicació a la plaça Germandat. En aquest sentit, Cortesao ha explicat que s’ha apostat per professionalitzar serveis com el de barra per permetre a l’organització centrar-se en la gestió global de l’esdeveniment. Pel que fa al desenvolupament de la fira, es manté l’aposta per l’espai a l’aire lliure, tot i que es preveuen alternatives en cas d’inclemències meteorològiques.
Per la seva banda, el secretari de la Colla Laurediana, Jordi Blanco, ha destacat que el dissabte a les 19.30 hores se celebrarà el “concert estrella”, amb la participació de tres formacions procedents de Sevilla: La Quarta Cuerda, Javi Fute i Luis Romero amb la seva banda. Blanco ha qualificat l’espectacle de “novedós” i ha ressaltat la projecció dels artistes, amb una forta presència a les xarxes socials. “Això demostra com les noves tecnologies permeten arribar a públics d’arreu d’Espanya, Portugal i França”, ha indicat. A més, ha reivindicat la feina col·lectiva de la colla, definida com “un grup de joves amb estima per la parròquia i ganes de dinamitzar el teixit econòmic local”.