  L'avís groc activat pel Servei Meteorològic.
Avís groc per ruixats intensos

El Servei Meteorològic activa l’avís groc per tempestes amb activitat elèctrica i descens tèrmic aquesta tarda

Les precipitacions es reactivaran a partir del migdia i seran localment intenses a la tarda, amb possibilitat d’enfarinar els cims per aire fred

El Servei Meteorològic ha activat l’avís groc davant la previsió de ruixats localment intensos a partir d’aquesta tarda de dilluns. Els episodis de precipitació aniran acompanyats d’activitat elèctrica i l’entrada d’aire més fred en altura podria emblanquinar els cims.

Durant el matí, el cel es mantindrà majoritàriament ennuvolat, mentre que a partir del migdia es preveu una reactivació de les precipitacions. Ja a la tarda, aquestes podran tenir caràcter tempestuós en alguns punts del territori. La situació tendirà a estabilitzar-se al vespre, quan els ruixats aniran remetent, i durant la nit el cel es tornarà a obrir.

Pel que fa a les temperatures, les màximes previstes per avui són de 17 graus a Andorra la Vella, 14 graus a cotes de 1.500 metres i 4 graus al Pas de la Casa. Les mínimes se situaran en 9 graus a la capital, 6 graus a 1.500 metres i 1 grau a la localitat encampadana.

De cara a dimarts, el desplaçament de la pertorbació cap a l’est, pel sud de França, permetrà un matí amb intervals de sol. Tot i això, durant la tarda i les primeres hores de la nit es preveu una nova reactivació de les precipitacions al Pirineu. L’entrada d’aire fred en altura provocarà un descens de les temperatures i de la cota de neu.

El Servei Meteorològic activa l’avís groc per acumulació de pluja al nord del país per l’impacte de la pertorbació ‘Nils’

