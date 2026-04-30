Marsol acusa l’oposició de bloquejar solucions mentre torna a defensar la descongelació progressiva dels lloguers

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha carregat contra els grups parlamentaris de l’oposició durant el debat de les tres esmenes a la totalitat al Projecte de llei sobre la descongelació de les pròrrogues del lloguer, assegurant que aquestes iniciatives “demostren que només es posen pals a les rodes” i atribuint-los part de la responsabilitat de la situació actual de l’habitatge.
Des de l’oposició, però, s’ha qüestionat tant la preparació del país com el model econòmic. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha criticat que la proposta manté desequilibris i ha alertat que “el model de país d’Andorra està ben clar, és ‘low cost’, poc qualificat i col·lapsa el país”. Així, ha denunciat dificultats d’emancipació, afirmant que “les persones joves d’aquest país no poden comprar-se un habitatge” mentre, segons ha dit, es continua permetent l’adquisició de pisos per part d’estrangers.
En la mateixa línia, el conseller socialdemòcrata Pere Baró ha posat en dubte la idoneïtat del moment per iniciar la descongelació, preguntant-se “està el país per descongelar els lloguers?” i assegurant que “no s’ha fet la feina, almenys no suficientment”. A més, Baró ha advertit que la manca d’habitatge públic i els baixos salaris poden agreujar la situació, i ha alertat que “això serà un caos”.
Per la seva banda, la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha defensat la seva esmena a la totalitat assenyalant que les mesures actuals han “fragilitat el mercat” i ha advertit que la reducció de propietaris disposats a llogar pot afectar directament l’oferta. En aquest sentit, ha proposat retornar el text al Govern i treballar en una nova llei “d’equilibri” que incentivi el mercat.
El Govern defensa mesures estructurals i acusa l’oposició de frenar solucions davant una problemàtica que qualifica com el principal repte social
Marsol ha defensat que l’Executiu ha estat l’únic que ha impulsat mesures concretes, afirmant que “són moltes paraules i pocs fets, els fets només els ha fet el Govern”, i ha remarcat que la problemàtica de l’habitatge és “el repte social més important que té Andorra actualment”. En aquest sentit, ha lamentat la manca de consens ampli i ha apuntat que “només hi ha hagut consens per Govern i grups de la majoria”.
La titular d’Habitatge ha sostingut que el país està en disposició d’avançar cap a la descongelació progressiva dels lloguers, amb un horitzó fins al 2030, argumentant que el règim excepcional vigent des del 2019 no pot perpetuar-se. Segons ha detallat, el text planteja una “desintervenció progressiva” amb limitacions de preus i mecanismes per protegir els arrendataris, tot assegurant que “aquesta llei és una salvaguarda al llogater actual”.
Des de la majoria, el president del grup Demòcrates, Jordi Jordana, ha defensat el projecte assegurant que busca donar una resposta equilibrada i que “estem aquí per prendre decisions que donin les millors solucions a la problemàtica”, tot rebutjant les esmenes per manca d’una alternativa articulada. Marsol, doncs, ha conclòs reiterant el compromís del Govern de continuar impulsant mesures, assegurant que “som conscients de la responsabilitat de governar” i que l’Executiu continuarà treballant per afrontar una problemàtica que admet complexa però prioritària.