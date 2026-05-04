  • João Teixeira i Christian Garcia, durant un entrenament a Torremirona. | FAF / Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Futbol - Amistós internacional

La selecció absoluta jugarà contra l’Iraq un segon amistós d’estiu abans d’enfrontar-se a casa a Liechtenstein

Serà el divendres 29 de maig en territori espanyol i, segurament, pel nord, abans de la Nations League que jugarà entre setembre i novembre

La selecció absoluta de futbol ja té tancat un segon amistós per a l’estiu. Serà el divendres 29 de maig contra l’Iraq, just abans del duel ja anunciat davant Liechtenstein que jugaran sis dies després al Nou Estadi de la FAF d’Encamp. Aquest primer encontre, però, encara no té definit el lloc, tot i que es jugarà en territori espanyol i, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, concretament pel nord.

Amb aquestes dues dates −no es tanca la porta a concretar-ne una més−, el combinat tricolor tindrà enllestida la darrera aturada internacional abans de la Nations League que jugarà entre setembre i novembre. En aquesta, cal recordar, l’equip de Koldo Álvarez de Eulate ha estat enquadrat al grup 1 de la Lliga D juntament amb Gibraltar i Malta.

Pirenaics i iraquians no s’han enfrontat mai. Aquests ocupen el 57è lloc del rànquing FIFA, i després de vèncer a Bolívia a la final del play-off, s’han fet amb una plaça pel Mundial

Pirenaics i iraquians no s’han enfrontat mai. Aquests, sota les ordres de l’australià Graham Arnold, ocupen el 57è lloc del rànquing FIFA, i després de vèncer a Bolívia a la final del play-off, s’han fet amb una plaça pel Mundial d’aquest 2026. Els ha tocat un difícil grup I en el qual es troba França, Noruega i Senegal. En el seu cas, i abans de la gran cita i després del matx contra els tricolor, jugaran contra Espanya un amistós a Riazor.

Entre els noms més rellevants, destaca el d’Ali Al-Hamadi, un davanter centre de l’Ipswich Town ara cedit al Luton Town de la League One. També el de l’extrem Marko Farji, a les files del Venècia que acaba d’assolir l’ascens a la Serie A italiana; el mig centre Zidane Iqbal, propietat de l’Utrecht, i Merchas Doski, lateral esquerre del Viktoria Plzen.

